14-latek kierował autem i woził pijanego wujka. Obaj dmuchali w alkomat

Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem. Dyżurny parczewskiej policji dostał informację, że w miejscowości Kodeniec kierowca volkswagena może być nietrzeźwy. Policjanci udali się na miejsce i zatrzymali do kontroli wskazany pojazd.

Byli mocno zaskoczeni, bo za kierownicą volkswagena zastali nieletniego chłopca, natomiast dorosły właściciel auta siedział na siedzeniu pasażera popijając piwo. Badanie alkomatem wykazało, że 14-latek był trzeźwy.

U 40-latka urządzenie wykazało ponad 2 promile alkoholu. Mundurowi ustalili, że mężczyzna chwilę wcześniej również kierował tym samochodem.

Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że mieszkaniec gminy Dębowa Kłoda stracił wcześniej prawo jazdy i posiada aktualny zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez sąd.

Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości za co grozi do 2 lat więzienia. Odpowie także za niestosowanie się do sądowego wyroku i udostępnienie pojazdu nieletniemu. Sprawą 14-latka zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich.