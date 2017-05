17-latek na rowerze potrącił kobietę na przejściu dla pieszych

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 16 na ul. Wyszyńskiego. 17-latek z gminy Łuków, potrącił przechodzącą przez jezdnię 56-letnią łukowiankę. Do zdarzenia doszło w rejonie przejścia dla pieszych.

Młody rowerzysta tłumaczył policjantom, że spieszył się na zajęcia z języka obcego i nie zauważył kobiety wchodzącej na jezdnię. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu.

W wyniku wypadku pokrzywdzona piesza doznała obrażeń ciała i została przewieziona do szpitala. Na szczęście okazało się, że są to niegroźne urazy, a życiu i zdrowiu 56-latki nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policjanci prowadzący postępowanie ustalą szczegółowe okoliczności zdarzenia.