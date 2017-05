30-letni pseudokibic z Lublina kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Narkotyki i papierosy

Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą która zajmowała się wytwarzaniem wyrobów akcyzowych i wprowadzaniem ich na rynek, a także wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości narkotyków - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

Kryminalni z KWP w Lublinie weszli na posesję na lubelskim Kośminku. Podczas przeszukania garaży ujawnili i zabezpieczyli sprzęt służący do nielegalnej produkcji papierosów: dwie profesjonalne maszyny tzw. kompresory, foliownicę do pakowania, a także produkty i półprodukty: 20 kilogramów krajanki tytoniowej, ponad tysiąc paczek wytworzonych papierosów bez akcyzy, a także butelki z aromatami.

Na tej samej posesji policjanci znaleźli także na oprzyrządowanie służące do uprawy marihuany: lampy, wentylatory, elektroniczne wagi, nawozy, donice i filtry.

Kryminalni ustalili, że przedmioty należą do 30-letniego mieszkańca Lublina.

– Do dynamicznego zatrzymania mężczyzny doszło przy udziale policyjnych antyterrorystów. Mężczyzna, znany policjantom pseudokobic jednej z miejscowych drużyn piłkarskich, już wcześniej wchodził w konflikty z prawem. 30-latek odbywał karę pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe – informuje asp. Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali troje mieszkańców Lublina: dwóch mężczyzn w wieku 41 i 48 lat oraz 53-letnia kobietę. Z kolei w pow. hrubieszowskim zatrzymana została 60-letnia mieszkanka gm. Horodło.

Jak wynika z postępowania prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lublinie, zatrzymany 30-latek odpowiada za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości narkotyków. Jego zatrzymanie to realizacja sprawy z lutego b.r., kiedy kryminalni z KWP w jednym z wynajmowanych na Tatarach mieszkań służących jako magazyn, znaleźli 3,5 kg marihuany. Zatrzymano wówczas dwóch mężczyzn: mieszkańca Lublina i Łęcznej. Policjanci ustalili, że zabezpieczone narkotyki miały trafiać do odbiorców na terenie miasta, zaś osobą, która kierowała nielegalnym procederem jest 30-latek. Pomagał mu w tym także zatrzymany 48-letni lublinianin.

Mężczyzna odpowie także za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą która zajmowała się nielegalnym wytwarzaniem wyrobów akcyzowych i wprowadzaniem ich na rynek. Udział w tej grupie zarzuca się również zatrzymanej 60-letniej mieszkance pow. hrubieszowskiego, która zaopatrywała w towar 30-latka. Nielegalny towar odbierali od niego i następnie dystrybuowali 53-latka i 41-latek, z Lublina. Jak oszacowano, straty na szkodę Skarbu Państwa wskutek tej przestępczej działalności z tytułu należnych podatków szacowane są na około 650 tys. zł.

W piątek zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Lublinie, gdzie usłyszeli zarzuty. Wobec 30-latka i jego 48-letniego wspólnika sąd zastosował tymczasowy areszt. Dozór policji i poręczenie majątkowe zastosowano wobec 60-letniej mieszkanki Lublina.