Błyskawiczna reakcja internautów. Złodziejka łańcuszka z autobusu zatrzymana

Do kradzieży doszło 26 czerwca wieczorem. Policjanci opublikowali materiał w niedzielę. Na nagraniu z kamer w autobusie widać, jak złodziejka naradza się ze swoim kompanem. Po chwili odwraca się w kierunku pasażerki, która siedzi za nią. Zrywa jej z szyi łańcuszek z zawieszką i natychmiast podchodzi do tylnych drzwi autobusu. Okradziona kobieta próbuje do niej dobiec, ale odpycha ją kompan złodziejki. Po chwili autobus zatrzymuje się na przystanku, a sprawcy kradzieży uciekają.



Okradziona kobieta wyceniła swój łańcuszek na 2 tys. zł. Materiał opublikowany w mediach wywołał falę komentarzy internautów. Czytelnicy szybko rozpoznali złodziejkę.



– Otrzymaliśmy wiele wiarygodnych informacji, za które po raz kolejny dziękujemy – mówi Andrzej Fijołek, z zespołu prasowego lubelskiej policji. – Policjanci z VII komisariatu sprawdzali miejsca, w których mogła przebywać wskazana kobieta. Dziś została zatrzymana w jednym z mieszkań w Bychawie.



Okazało się, że to 28-letnia Violeta K. Jej 32-letni kompan nadal jest poszukiwany. Mężczyzna w przeszłości był już karany za rozboje. 28-latka i jej kolega muszą się liczyć z karą do 10 lat więzienia.