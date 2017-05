Fabryka amfetaminy zlikwidowana przez lubelską policję

Wytwórnia działała w podwarszawskiej gminie Błonie. Kiedy policjanci przeszukali jedną z tamtejszych posesji, w pomieszczeniach gospodarczych trafili na dwie profesjonalne linie do produkcji amfetaminy.

– Na miejscu zatrzymali 65-latka, który zajmował się jej wytwarzaniem – mówi Andrzej Fijołek, z zespołu prasowego lubelskiej policji. – W pomieszczeniach znajdowało się kilkaset litrów odpadów oraz śladowe ilości amfetaminy.

Policjanci dotarli również do mieszkania „chemika”. W piwnicy bloku znaleźli ponad 15 kilogramów mefedronu. Dalsze postępowanie w tej sprawie będzie prowadziła stołeczna policja. 65-letni chemik trafił już do aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia.