Kierowca nie zapłacił za parking, napadł na pracownika MOSiR. Nie poniesie kary?

Do napaści doszło na parkingu przed lubelską halą Globus. Opłaty pobierane są tam przy wjeździe, po czym pracownik obsługi podnosi szlaban.

– Podjechał samochód, chcąc zaparkować, ale bez uprzedniego uiszczenia opłaty – wspomina swój dyżur z 9 czerwca pan Zbigniew*. – Kierowca skorzystał z otwartego szlabanu, przez który sekundę wcześniej wjechał ktoś inny. Po prostu „podpiął” się pod poprzedni samochód, dla którego otworzyłem szlaban.

Parkingowy postanowił poczekać i pobrać należną opłatę przy wyjeździe.

– Kiedy ten kierowca podjechał do wyjazdu, poszedłem do niego z prośbą o uiszczenie opłaty. Człowiek ten wysiadł z samochodu, bez żadnego powodu kierował do mnie obelgi – wspomina pan Zbigniew. – Zadzwoniłem na numer 112. W tym czasie zaatakował mnie bez żadnego ostrzeżenia. Uderzył mnie pięścią w żebra – dodaje nasz Czytelnik.

Jego przełożony postanowił wypuścić kierowcę bez płacenia.

– Reakcja pracownika i kierownika była prawidłowa. W trakcie incydentu dzwonili pod numer 112, ale policja nie przyjechała. Wypuścili mężczyznę, działając w trosce o własne bezpieczeństwo – wyjaśnia Miłosz Bednarczyk, rzecznik MOSiR Bystrzyca, który zawiaduje terenem parkingu. – Kierowca był agresywny, zarówno jeśli chodzi o słowa, jak i czyny. Potwierdzają to m.in. nagrania z kamer – dodaje rzecznik.

Kiedy napastnik odjechał, pracownicy MOSiR sami zgłosili sprawę w IV komisariacie, mieszczącym się kilkadziesiąt metrów od miejsca zdarzenia. Później pan Zbigniew został skierowany na badania.

– Lekarz kazał mi zrobić jeszcze jedno prześwietlenie, po dwóch tygodniach. Zrobiłem je i w międzyczasie ustaliłem, kim jest ten kierowca – dodaje nasz Czytelnik. – Okazało się, że to bez znaczenia. W czwartek prowadzący sprawę policjant poinformował mnie, że sprawa ma być umorzona.

– Biegły lekarz, który badał pokrzywdzonego ocenił jego obrażenia jako lekkie, skutkujące rozstrojem zdrowia na mniej niż siedem dni – wyjaśnia Andrzej Fijołek z zespołu prasowego lubelskiej policji. – Jest to tzw. przestępstwo prywatnoskargowe. Byliśmy więc zmuszeni wysłać materiały do prokuratury, wnioskując o umorzenie sprawy.

Ostatnie słowo należy do śledczych. Prokurator może uznać, że interes społeczny wymaga dalszego prowadzenia sprawy.

– Materiały właśnie do nas wpłynęły. Obecnie je analizujemy. Decyzji można się spodziewać w najbliższych dniach – zapowiada Katarzyna Czekaj, szefowa Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe.

Nasz Czytelnik nie kryje rozgoryczenia. Nadal narzeka na ból po napaści. Zwraca też uwagę na stan kierowcy, który go zaatakował. – Z jego zachowania wynika, że mężczyzna ten mógł być pod wpływem substancji odurzających – podejrzewa pan Zbigniew.

* imię zmienione