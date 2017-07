Kompletnie pijany zatrzymany do kontroli. Zaoferował policjantom 2 tys. złotych

W niedzielę tuż przed godz. 15 na ul. Prawiednickiej w Lublinie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie zatrzymali do kontroli drogowej samochód renault clio.

Za kierownicą auta siedział 36-letni mieszkaniec gm. Niedrzwica Duża. Od kierowcy mundurowi wyczuli woń alkoholu. Przeprowadzona kontrola stanu trzeźwości 36-latka wykazała prawie 2,7 promila alkoholu w jego organizmie.

– W trakcie czynności chcąc wykupić się od odpowiedzialności karnej mężczyzna zaproponował policjantom łapówkę w kwocie 2 tys. zł. Według 36-latka te pieniądze miały pomóc funkcjonariuszom w „zapomnieniu o sprawie” i sprawić, że wróci on do domu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Mężczyzna pod zarzutem kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i próbę przekupstwa policjantów trafił do policyjnego aresztu – relacjonuje st. sierż. Kamil Karbowniczek z KWP w Lublinie.

Teraz po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszy zarzuty. Grozi mu do 10 lat więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat.