LSM: Skakali po samochodach przy ul. Zana

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Świadkowie powiadomili policję o dwóch młodych ludziach, którzy skaczą po zaparkowanych samochodach. Na miejsce pojechali policyjni wywiadowcy. Chwilę później zatrzymali wandali. Okazało się, że to dwaj mieszkańcy Lublina w wieku 22 i 24 lat. Obaj byli pijani. Trafili do policyjnego aresztu.

Młodzi ludzie uszkodzili sześć samochodów: audi, dwa fiaty, forda, renault i skodę. Mundurowi czekają na ocenę strat wyrządzonych przez wandali. Właścicielka audi już wyceniła je na 1 tysiąc złotych.

– W jej samochodzie uszkodzono klapę bagażnika, dach i pokrywę silnika – wylicza Anna Kamola z zespołu prasowego lubelskiej policji. Zatrzymanym mężczyznom grozi do 5 lat więzienia. (jsz)