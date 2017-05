Lublin: Awantura w taksówce. Policja szuka pasażera (wideo)

Do zdarzenia doszło 17 kwietnia. Z relacji pokrzywdzonego wynika, że miał on zawieźć klienta na Felin, jednak w trakcie jazdy młody człowiek wszczął awanturę – informuje Anna Kamola z lubelskiej policji.

Z tego powodu podróż zakończyła się na ul. Pawiej. Taksówkarz kazał wysiąść pasażerowi. Kiedy zażądał zapłaty, pasażer zlekceważył go i wysiadł z audi. Taksówkarz za nim powoli jechał. Nagle pieszy odwórcił się, podszedł do taksówkarza, uderzył go i kopnął w ramię.

Taksówkarz zgłosił sprawę na policję. Sylwetkę klienta taksówki nagrała kamera zamontowana wewnątrz auta. Mężczyzny szuka lubelska policja.