Lublin: Pobili 17-latka, bo był z innej dzielnicy

Dwaj 17-latkowie z Lublina pobili swojego rówieśnika i zabrali mu telefon. Zaatakowali go, by był z innej dzielnicy

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 21.30 w okolicach placu zabaw przy ul. Bronowickiej. Do 17-latka podeszło dwóch nieznanych mu młodych mężczyzn. Zaczepili go, a później pobili. Napastnicy ukradli mu telefon komórkowy i zbiegli.

Pierwszego z bandytów policjanci zatrzymal w poniedziałek. We wtorek zatrzymany został drugi 17-latek. Ukradkiem próbował wymknąć się z mieszkania jednej z kamienic, ale nie wiedział, że policjanci czekali na niego już od wczesnego ranka. Telefon odnalazł się w jednym z lombardów.

Pierwszy z zatrzymanych już usłyszał zarzut rozboju. Sąd aresztował podejrzanego na okres 3 miesięcy. Podobny zarzut usłyszy niebawem drugi zatrzymany.

Jak ustalili kryminalni, powodem napaści na mieszkańca miasta był fakt, że ten po prostu był z innej dzielnicy. Za przestępstwo rozboju kodeks karny przewiduje karę do12 lat pozbawienia wolności.