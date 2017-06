Do kradzieży doszło w lutym w galerii handlowej przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie.

Jak relacjonują policjanci, złodziej nagrany przez monitoring sklepu zabrał dwie sztuki markowych perfum. W chwili kradzieży przykrył je opakowaniem kaszki dla dzieci po czym schował do kieszeni. Chwilę później pospiesznie opuścił sklep.

Wizerunek mężczyzny został przekazany policjantom, jednak nie został on rozpoznany. Dlatego policja zwraca się z apelem do osób, które go rozpoznają o kontakt z oficerem dyżurnym tel. (81) 535-46-61. Informację można przekazać anonimowo.