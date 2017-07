Nieoznakowane BMW wyjadą na ulice. Lubelska drogówka dostanie takie samochody

Pod koniec maja rozstrzygnięto przetarg na zakupi 140 nowych samochodów dla policji. Wygrało BMW z modelem serii 3.

– To piekielnie szybkie pojazdy. Dwulitrowy silnik generuje 252 konie mocy. Ta moc pozwalająca na szybką, ale stabilną jazdę dzięki systemowi napędu na cztery koła xDrive – mówi nasz informator. Auto maksymalnie może pomknąć 250 km/h. – Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje mu tylko 5,8 sek. Pierwsze samochody trafią do policji już jesienią tego roku, kolejne, w kilku transzach, do jesieni 2018 roku.

Ile z nich będzie jeździć w naszym województwie? Nasz informator spekuluje, że lubelska drogówka może liczyć na 4 do 6 nowych nieoznakowanych wideorejestratorów.

– Teraz mamy 21 takich aut: 17 nieoznakowanych opli vectra i insignia oraz 4 oznakowane alfy romeo 159 – mówi podkom. Andrzej Fijołek z lubelskiej policji. Najmłodszych pięć opli insignia weszło do służby pod koniec 2015 roku. Reszta jest już mocno wysłużona.

Dostawca BMW zaproponował w przetargu cenę o 10 tys. niższą niż konkurencyjny dealer skody superb.