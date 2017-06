Niezwykła ekipa złodziei. Jeden nie był w stanie nawet utrzymać się na nogach

Do kradzieży doszło w jednym ze sklepów przy ulicy Kunickiego w Lublinie. Około godz. 21:30 do marketu weszło trzech mężczyzn. Po chwili zaczęli zgarniać z półek wszystko co wpadło im w ręce. Łupy pakowali do reklamówek i chowali pod ubrania.

– Jeden ze sprawców zamroczony alkoholem w pewnym momencie upadł na kolana. Nawet to nie przeszkodziło mu by kontynuować kradzież. Z pomocą kompanowi pośpieszył kolega, który usiłował go podnieść – relacjonuje nadkom. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik KWP w Lublinie.

Postępowanie w sprawie kradzieży prowadzą policjanci z III komisariatu, Podczas prowadzonych czynności zabezpieczony został monitoring. Osoby, które rozpoznają mężczyzn policja prosi o kontakt.