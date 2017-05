Opel zderzył się z motocyklem. Kto widział wypadek na skrzyżowaniu ul. Diamentowej i Wrotkowskiej?

Policja szuka świadków wypadku, do którego doszło 11 kwietnia b.r. na skrzyżowaniu ulic Diamentowej i Wrotkowskiej w Lublinie. Opel zderzył się tam z motocyklem.

Do zdarzenia doszło około godz. 21.30. 22-latka kierująca oplem corsą jechała Diamentową od strony Krochmalnej i skręcała w lewo we Wrotkowską. Wtedy zderzyła się z motocyklistą. Kierowca jednośladu trafił do szpitala.