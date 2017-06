Oto „Najbardziej Rozpoznawalny Dzielnicowy” KMP Lublin. Co jest najtrudniejsze w tej pracy?

• Zawsze chciał pan być policjantem?

– Nic z tych rzeczy. Na początku interesowały mnie zupełnie inne rzeczy, chciałem być mechanikiem. Dopiero jak skończyłem szkołę o tym pomyślałem. Dzielnicowym jestem od 2006 r. i raczej nie żałuję, że wybrałem taką, a nie inną drogę.

• Co jest najtrudniejsze w tej pracy?

– Pewnie każdy dzielnicowy powie coś innego. Dla większości największym problemem są zgony, samobójstwa. Takie zdarzenia mocno rzutują na psychikę. Dla mnie bardzo trudne są spory w rodziniach. Zwłaszcza te, w których nie da się pomóc. Mówię tu przede wszystkim o interwencjach związanych z dziećmi. Kilka lat temu musieliśmy odebrać rodzicom dzieci, mieliśmy nakaz sądowy, wszystko działo się w obecności psychologa i pracownika społecznego. Ci rodzice na pewno nie byli zbyt dobrzy, ale z drugiej strony rodzice to rodzice. Płaczu było mnóstwo i dla mnie osobiście ta sytuacja była bardzo trudna.

• A mieszkańcy gminy? Z czym głównie się borykają?

– 80 proc. naszych interwencji to nieporozumienia związane z granicami działek. Czasem też mamy zgłoszenia dotyczące nazywania kogoś w sposób wulgarny.

• Lubi pan swoją pracę?

– Tak, najlepsze w niej jest to, że spotyka się bardzo różnych ludzi. Od władz samorządowych po zwykłych obywateli. Na szczęście mieszkańcy mają do dzielnicowych zwykle pozytywny stosunek, darzą nas szacunkiem i zaufaniem. Najlepszym przykładem tego jest fakt, że sami prosili o to, aby w urzędzie gminy powstał punkt interwencyjny.

• Jest zainteresowanie?

– Punkt otworzyliśmy dopiero w zeszłym tygodniu, już był jeden interesant. Jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, ale staram się to nagłaśniać. Dyżury są we wtorki od godz. 9 do 11. Zapraszamy wszystkich mieszkańców.



Wyniki plebiscytu

Mł. asp. Jacek Surdyga, dzielnicowy z gminy Wysokie w naszym plebiscycie uzyskał 313 głosów. Drugie miejsce zajął mł. asp. Tomasz Młynarski, pracujący w gminie Jabłonna (296 głosów). Trzeci na podium był sierż. szt. Radosław Ochal z wynikiem 252 głosy.