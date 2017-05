Po kilku metrach jazdy uderzył w płot. 22-latek nie żyje

Do tragedii doszło po godzinie 18. Policjanci ustalili, że 22-latek wcześniej był na rybach, gdzie pił alkohol. Później wraz ze znajomą pojechał samochodem do kolegi do Tyszowiec. Tam 22-latek poprosił 23-latka, czy może przejechać się jego motocyklem. Kolega pożyczył mu motocykl i 22-latek wyjechał z posesji, ale po przejechaniu kilku metrów uderzył w płot sąsiada. Zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Kierowca nie miał prawa jazdy, ponadto motocykl nie posiada ważnego przeglądu technicznego.