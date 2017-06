Lublin: Paralizatorem w turystę. Trzej policjanci wyrzuceni ze służby

– Z dniem dzisiejszym zostali zwolnieni ze służby w Policji, na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 Ustawy o Policji, trzej funkcjonariusze KP III, którzy usłyszeli zarzuty w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie. Ich zwolnienie to efekt przeprowadzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie postępowania administracyjnego – poinformowała nadkom. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik KWP w Lublinie.

Chodzi o wydarzenia w nocy z 3 na 4 czerwca. Policjant Marcin G. miał wtedy porazić paralizatorem 30-letniego Francuza – Igora C. Mężczyzna przyjechał do Lublina na „Noc Kultury”. Kiedy po imprezie wracał taksówką do hotelu, doszło do sprzeczki z kierowcą. Taksówkarz „przekazał” więc pasażera patrolowi policji. Igor C. został przewieziony do izby wytrzeźwień (Centrum Interwencji Kryzysowej) – miał 1,8 promila alkoholu w organizmie.

Następnego dnia zawiadomił policję, że Marcin G. bez powodu poraził go paralizatorem po genitaliach. Miało do tego dojść w radiowozie i przed budynkiem komendy przy ul. Północnej w Lublinie. Później, w prokuraturze, mężczyzna przedstawił zaświadczenia lekarskie, które mają potwierdzać jego wersję wydarzeń.

Dwaj koledzy Marcina G. z patrolu – Łukasz U. i Piotr D. mieli nie reagować na jego zachowanie.

Policjanci z trzeciego Komisariatu Policji w Lublinie nie mają na wyposażeniu paralizatorów. W służbowej szafce Marcina G. policjanci z wydziału wewnętrznego znaleźli jednak prywatną latarkę z wbudowanym paralizatorem. Zdaniem śledczych, policjant używał tego sprzętu wobec Igora C.

– Działając ze szczególnym okrucieństwem znęcał się psychicznie i fizycznie nad pokrzywdzonym. Spowodował u niego obrażenia ciała, skutkujące rozstrojem zdrowia na czas poniżej 7 dni – wyjaśniała Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Dwaj koledzy Marcina G. odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Usłyszeli już prokuratorskie zarzuty, po czym zostali aresztowani na trzy miesiące. Przemawiały za tym zagrożenie surową karą oraz obawa matactwa. Nie przyznają się do winy.