W długi weekend cztery śmiertelne wypadki. Policjanci zapowiadają wzmożone kontrole

Kierowcy, którzy wyruszą dzisiaj w podróż muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami policji.

– Funkcjonariusze sprawdzą, czy kierujący stosują się do ograniczeń prędkości, sprawdzą także, czy podróżujący mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach lub urządzeniach technicznych. Będą zwracali także uwagę na stan techniczny pojazdów, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz stan trzeźwości kierujących – informuje nadkom. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik KWP w Lublinie.

Wszystko po to, żeby nie pogorszył się bilans dotychczasowych dni długiego weekendu majowego. Od piątku na drogach woj. lubelskiego doszło do 17 wypadków, w tym czterech śmiertelnych. We wtorek w Gminnym Stoku (pow. parczewski) rowerzysta zginął pod kołami samochodu. Do innego tragicznego wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Kłodnica Górna. Seat, którym kierował mieszkaniec gminy Bełżyce uderzył w przepust i dachował.