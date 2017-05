Zaginiona w dniu 9 maja po godzinie 7 wyszła z domu na autobus. Miała jechać do Biłgoraja. Kobieta do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Wszystkie osoby będące w posiadaniu jakichkolwiek informacji na temat zaginionej proszone są o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji.

Zaginiona:

Małgorzata Obszyńska

ur. 18.01.1993 r.

zam. Bukowina, gm. Biszcza

Rysopis: wzrost ok. 160 cm, waga ok. 45 kg, sylwetka szczupła, włosy ciemny blond średniej długości, proste, twarz owalna, nos średni prosty, uszy średnie odstające, uzębienie pełne, oczy zielone.

Ubiór: krótka kurtka koloru czerwonego z kapturem, spodnie jeansowe koloru niebieskiego, buty sportowe koloru czarnego w kwiaty.

Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej proszone są o niezwłoczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Biłgoraju pod numerem tel. (84) 686-82-10 lub z najbliższą jednostką policji pod numerami alarmowymi 112 lub 997.