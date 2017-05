Zaginął Tadeusz Wójcik z Biłgoraja

Tadeusz Wójcik urodził się 22 lipca 1959 roku i mieszka przy ul. Komorowskiego 20 w Biłgoraju. Mężczyzna 19 maja br. około godziny 10:30 wyszedł na spacer i nie wrócił do domu. Nie nawiązał też kontaktu z rodziną.

Policjanci podają jego rysopis: wzrost ok. 170 cm, waga ok. 65 kg, sylwetka szczupła, włosy dłuższe faliste koloru siwego, wąsy gęste koloru siwego, brwi gęsto zarośnięte koloru siwego, nos średni prosty, uszy średnie, uzębienie górne wystające do przodu, oczy jasne piwne, bez znaków szczególnych.

Mężczyzna ubrany był w kurtkę wiatrówkową do pasa koloru ciemnogranatowego, spodnie dżinsy koloru niebieskiego, buty pantofle koloru jasnobrązowego i kolorową koszulę w drobną kratkę. Nosi też torbę z materiału koloru niebieskiego z czarnym paskiem.

Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionego proszone są o niezwłoczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Biłgoraju pod numerem tel. (84) 686-82-10 lub z najbliższą jednostką policji pod numerami alarmowymi 112/997.