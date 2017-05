Zamordował dziewczynę i skoczył z 11 piętra. Poszło o jej przyjaciela?

– Mężczyzna przeszedł operację i nadal jest w śpiączce. Według lekarzy jego stan nadal jest bardzo poważny – wyjaśnia Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. – Wyjaśniamy, co dokładnie wydarzyło się w mieszkaniu mężczyzny. W sprawie przesłuchano już blisko 20 świadków.

To przede wszystkim znajomi i rodzina Mateusza C. Śledczy przesłuchali również bliskich 25-letniej Kamili, jego domniemanej ofiary. Studentka z Lublina została brutalnie zamordowana w ostatnią sobotę. Napastnik zadał jej kilka ciosów nożem, po czym ułożył ciało w walizce.

– Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok ofiary. Dopiero po jej zakończeniu będziemy mogli dokładnie określić obrażenia oraz przyczynę śmierci – dodaje prokurator Kępka.

Śledczy starają się również ustalić, co doprowadziło do tragedii. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Mateusz i Kamila znali się od dawna. Mieszkali na jednym osiedlu. Spotykali się od ok. dwóch miesięcy. 25-latka studiowała. Jej chłopak nie miał nawet podstawowego wykształcenia. Wchodził za to w konflikty z prawem. Był karany m.in. za rozbój i kradzież z włamaniem.

W ostatni piątek dziewczyna wybierała się ze znajomymi na grilla. Mieli imprezować w wąwozie na lubelskich Czubach. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że na miejscu pojawił się przyjaciel Kamili. – Mariusz mógł być o niego zazdrosny – oceniła jedna z przesłuchanych już osób.

Śledczy zakładają, że właśnie na tym tle między 25-latkiem, a jego dziewczyną doszło do kłótni. Kamila miała zbyt długo rozmawiać ze swoim kolegą. Wcześniej między nią, a Mateuszem rzekomo nie dochodziło do kłótni.

– Wyglądali na zgodną parę. Nie działo się nic niepokojącego. Mateusz jest spokojny, nie nadużywał alkoholu – miał zeznać jeden ze świadków.

Po imprezie Kamila poszła razem z Mateuszem do jego mieszkania przy ul. Bursztynowej. Nie wiadomo, co dokładnie co działo się w mieszkaniu przez kolejne godziny. Jak ustaliliśmy, rano Mateusz C. dzwonił do swojego kolegi. Płakał. Miał mu się przyznać, że zabił dziewczynę. Wysłał również wiadomość do swojej matki.

– Kobieta zadzwoniła pod numer alarmowy twierdząc, że jej syn chce wyskoczyć z okna – wyjaśnia nadkom. Renata Laszczka – Rusek, rzecznik lubelskiej policji. – Policjanci i strażacy natychmiast udali się na miejsce. W mieszkaniu mężczyzny znaleziono zwłoki kobiety.

Policyjny negocjator nie dotarł na czas. Mariusz C. wyskoczył z 11 piętra. Wcześniej przechodził z okna na okno. Chciał w ten sposób uniknąć trafienia w skokochron, rozstawiony przez strażaków. Upadł na drzewo i trawnik przed blokiem.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w mieszkaniu nie było śladów walki. Nic nie wskazuje również, by 25-latek i jego dziewczyna przebywali tam w towarzystwie innych osób.