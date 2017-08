Burze w Lubelskiem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy (wideo)

W sumie strażacy interweniowali 54 razy. W trakcie burz silny wiatr uszkodził sześć dachów w powiatach kraśnickim, lubartowskim i ryckim. Strażacy usuwali też powalone konary drzew. W zdarzeniach nikt nie ucierpiał.

Na dzisiaj synoptycy nie przewidują burz w naszym regionie. Trzeba jednak uważać na upały. Temperatura w cieniu przekroczy 30 stopni Celsjusza. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia dla woj. lubelskiego.

- W dzień 01.08 temperatura maksymalna od 31°C do 34°C, temperatura minimalna w nocy 01/02.08 od 20°C do 22°C. W dzień 02.08 temperatura maksymalna od 33°C do 36°C, temperatura minimalna w nocy 02/03.08 od 18°C do 20°C. W dzień 03.08 i 04.08 temperatura maksymalna od 28°C do 31°C, temperatura minimalna w nocy 03/04.08 od 20°C do 22°C - informuje Jakub Gawron z Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie.