5 gadżetów, które przydadzą się na domowych imprezach

Balony foliowe

Charakterystyczne balony foliowe to hit ostatnich kilkunastu miesięcy. Chętnie stosowane są jako dekoracja na przyjęcia urodzinowe, a także na imprezy związane z karnawałem. Jednak ze względu na dostępność różnych kolorów i wzorów mają charakter uniwersalny. Czym różnią się balony foliowe od tych klasycznych? Przede wszystkim trwałością. Można je kupić już w wersji nadmuchanej helem, dzięki czemu mogą pojawić się w domu dużo wcześniej, bez konieczności pompowania ich na ostatnią chwilę.

Moździerz do kruszenia lodu

Ten produkt można dostać w sklepach specjalizujących się w sprzedaży dodatków do lokalów gastronomicznych. To alternatywa dla dużo droższych, używanych w barach i kawiarniach kruszarek do lodu. Moździerz fantastycznie rozdrabnia domowe kostki lodu na mniejsze części, dzięki czemu nadają się one do finezyjnych drinków oraz musów. Dodatkowo gadżet można wykorzystać także do rozdrabniania przypraw, np. kulek pieprzu lub ziela angielskiego.

Dyspensery

Dyspensery, czyli dodatki ułatwiające nalewanie różnego rodzaju płynów często pojawiają się w kawiarniach i restauracjach. Są także używane przez catering, dlatego warto pomyśleć o kupnie kilku uniwersalnych w sklepie takim jak Horeca-24. Jakie dyspensery są dostępne? Do najpopularniejszych należą te nieco droższe, nadające się do nalewania napojów, np. soków lub napojów gazowanych. W sprzedaży są też dyspensery do miodów oraz na oliwę z oliwek i parmezan.

Antypoślizgowa taca

Drewniana antypoślizgowa taca to stały element wszystkich barów i restauracji. Może się więc przydać także do serwowania potraw lub gorących napojów w domu. Tace wykonane z drewna są odporne na różnego rodzaju wgniecenia i uszkodzenia. Nie odbarwiają się, dlatego można na nich nosić nawet najbardziej nagrzane naczynia, bez obawy, że produkt się zniszczy.

Plamoodporny obrus

Dekoracje i podawanie posiłków są bardzo ważne, ale warto zwrócić uwagę na przygotowanie stołu. Przed każdym przyjęciem należy nie tylko sprawdzić stan zastawy i liczbę sztućców, ale także wyposażyć się w odpowiedni obrus. Najlepszym wyborem będzie ten plamoodporny z teflonową powłoką, która chroni tkaninę przed wnikaniem w nią brudu. Przeważnie wykonane są one z bawełny, jedwabiu lub akrylu.