5 nowoczesnych usług w kantorze online, które Cię zaskoczą

Kantor online służy dziś nie tylko do wymiany walut. Jeśli wybierzesz odpowiednią platformę, otrzymasz dostęp do pakietu najnowocześniejszych usług z sektora fin-tech. Będziesz zaskoczony, jak wiele możesz załatwić za pośrednictwem jednego serwisu!

W Polsce działa ponad 50 kantorów internetowych, różnią się one jednak liczbą oferowanych usług, ich ceną, stopniem zabezpieczenia transakcji (tylko 6 z nich ma status krajowej instytucji płatniczej, co oznacza, że są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego) oraz wygodą korzystania z serwisu internetowego. Sprawdź co może Ci zaoferować bezpieczny kantor ze statusem krajowej instytucji płatniczej.

1. Wypłata euro i złotówek z bankomatu bez karty.

Możesz zlecić ją w panelu klienta na dowolną osobę – dla siebie, znajomego lub dziecka, któremu chcesz szybko przekazać pieniądze. Wyznaczona przez Ciebie osoba otrzyma dwa SMS-y z danymi do wpisania na ekranie bankomatu. Wystarczy kilka kliknięć i możesz odebrać gotówkę w dowolnym bankomacie!

2. Przelew na e-mail.

Rkantor.com to jedyny w Polsce kantor internetowy, który ma go w ofercie. To idealny sposób do rozliczeń ze znajomymi – np. po spotkaniu w restauracji, za które zapłaciła jedna osoba. Zamiast szukać drobnych w portfelu wystarczy zlecić natychmiastowy przelew na e-mail odbiorcy. Otrzyma on pieniądze z czasie rzeczywistym, bez względu na to, o jakiej porze zlecisz taką wypłatę (przelew na e-mail działa 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu).

3. Harmonogram spłaty kredytu.

W tej usłudze kantor online automatycznie dokona przewalutowania na poczet comiesięcznej raty kredytu i przeleje pieniądze na wskazane przez Ciebie konto w banku. Wymieniasz waluty taniej niż w bankach i nie musisz martwić się, aby co miesiąc pamiętać o zapewnieniu środków na spłatę raty w terminie!

4. Wypłata gotówki w banku bez konieczności zakładania tam konta.

Rejestrujesz się w kantorze przez internet i zlecasz wypłatę dowolnej waluty w jednym z 263 oddziałów Raiffeisen Polbank. Wypłata gotówki jest darmowa dla wszystkich pięciu walut (EUR, USD, CHF, GBP, PLN).

5. Tanie przelewy krajowe i zagraniczne.

W Rkantor.com przelewy w polskich złotych do wszystkich banków są darmowe, natomiast do 14. największych polskich banków współpracujących zlecisz też przelew walutowy za 0 zł. Banki współpracujące to takie, w których kantor ma swoje rachunki. Dzięki temu przelewy do nich księgowane są bardzo szybko, nawet w 5 minut! Opłaty za przelewy zagraniczne i przelewy do banków niewspółpracujących w Polsce są stałe i niezależne od kwoty. W zależności od waluty przelewu, zapłacisz od 1 EUR do maksymalnie 3 CHF.