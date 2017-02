5 rzeczy, które warto mieć w portfelu na wakacjach za granicą

Karta kredytowa

Nawet jeśli na co dzień z niej nie korzystasz, może się okazać, że na wakacjach będzie niezbędna. Wiele hoteli oraz firm zajmujących się wynajmem aut wymaga właśnie karty kredytowej i nie da się ich zastąpić żadną kartą debetową. Przed wyjazdem na wakacje warto nawet specjalnie kartę kredytową wyrobić. W zależności od oferty może ona nawet być bezpłatna, o ile oczywiście nie zrobimy na niej dużego zadłużenia lub będziemy je spłacać regularnie. W niektórych bankach kartę kredytową można zamówić bez wychodzenia z domu, np. w Santander Consumer Banku - https://www.santanderconsumer.pl/karty-kredytowe/karta-visa-comfort,2.html

Lokalna waluta

Są sytuacje trudne do przewidzenia. Np. że w restauracji, w której właśnie zjedliście zepsuł się terminal. Albo że bramki na autostradzie z jakiegoś powodu nie będą akceptować waszej karty płatniczej. Porcja gotówki w lokalnej walucie na awaryjne sytuacje to coś, co trzeba mieć podczas wakacji za granicą.

Numer telefonu do ubezpieczyciela i numer polisy

Niestety, ale zdarza się, że na urlopie dopada nas choroba i konieczna jest wizyta u lekarza. Pół biedy, jeśli jesteśmy w kraju europejskim i mamy ważną kartkę EKUZ. W innej sytuacji najlepiej skorzystać z pomocy zorganizowanej przez ubezpieczyciela – zakładając, że wykupiliśmy je przed wyjazdem. Jeśli konieczna okaże się konsultacja z firmą ubezpieczeniową, warto mieć pod ręką do niej numer telefonu oraz numer polisy. Nie ma co liczyć na dane z maila lub smsa – telefon może się rozładować, może nie mieć zasięgu. To, co jest w portfelu, zawsze będzie pod ręką.

Prawo jazdy

Nawet jeśli lecicie na rajską wyspę i planujecie jedynie wypoczynek na plaży, może się okazać, że nagle zapragniecie zwiedzić okolicę autem. Bo akurat będzie gorsza pogoda albo po pierwszym dniu opalania tak się spieczecie, że nie będzie mowy o powrocie na plażę. Może się też okazać, że traficie na jakąś awaryjną sytuację, kiedy trzeba będzie wsiąść za kierownicę cudzego auta. Dlatego dobrze, jeśli kierowca prawo jazdy ma zawsze ze sobą.

Informacje kontaktowe

Rzadko się zdarza, że w przypadku zgubienia portfela, znalazca próbuje odnaleźć właściciela. Jeśli jest jednak cień szansy, na odzyskanie choćby samych dokumentów, to warto z niej skorzystać. Odpowiednio opisaną kartkę najlepiej schować w portfelu wśród kart płatniczych. Można podać numer telefonu do siebie i do kogoś bliskiego – partnera, przyjaciółki lub rodziców.