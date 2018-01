6 sposobów jak zorganizować wesele, na które Was stać

W gorączce organizacji wesela i mocy pomysłów w internecie, można łatwo przesadzić z perfekcyjnym weselem. To żniwo dla wielu biznesów, więc warto przemyśleć swój budżet, by nie zapędzić się i nie wydać za dużo, a szczególnie na rzeczy czy atrakcje, które mogą okazać się zbędne.

Poniżej kilka porad, jak zorganizować wesele, na które cię stać i twojego partnera życiowego:

Wyznaczcie budżet

Wiele osób tego nie robi i po weselu budzi się z po weselnym bólem głowy nie tylko przez alkohol, ale również przez przekroczony limit finansowy. Warto wyliczyć, ile możecie wydać na wesele i kierować się tą kwotą. Warto również porozmawiać z rodzicami, ile dokładnie są w stanie pomóc. Zróbcie listę wydatków oraz wyznaczcie kwoty maksymalne, ile jesteście w stanie przeznaczyć na poszczególne wydatki. Przydatny będzie google drive, aby online dzielić się naniesionymi zmianami z partnerem bądź dziennik weselny, aby wszystkie informacje czy dokumenty trzymać w jednym miejscu.

Negocjujcie ceny i rezerwujcie wcześniej

Może nie jesteście przyzwyczajeni do negocjowania cen, jednak wesele to świetna okazja, by przetestować tę umiejętność. Spróbujcie szczególnie w trakcie wyboru sali, fotografa, kamerzysty czy zespołu. Te potrzeby pochłaniają część budżetu, więc nawet mała zniżka może pozwolić wam zaoszczędzić krocie. Ponadto, warto zdecydować się na rezerwację, szczególnie sali czy zespołu, długo przed terminem wesela. Ceny drożeją z roku na roku, ale jeśli podpiszecie kontrakt 2 lata wcześniej, cena obowiązywać będzie taka sama.

Przemyślcie czy atrakcja jest Wam naprawdę potrzebna

Czytając artykuły czy blogi o trendach weselnych, można zapędzić się z wydawaniem pieniędzy. Słodko wyglądające napisy, dodatkowe atrakcje dla gości są na pewno urozmaiceniem wesela, ale zastanówcie się dwa razy czy cena jest ich warta i czym możecie ją zastąpić. Może napis Mr and Mrs czy dekoracja stolików może być zrobiona przez ciebie czy znajomych zamiast designerów? Pamiętaj też, że nie musisz zapewniać noclegów gościom, to normalne, że zapłacą za siebie.

Weźcie pożyczkę na 30 dni za darmo

Jeśli na miesiąc przed ślubem okaże się, że brakuje wam dodatkowej gotówki, weźcie pożyczkę bez zaświadczeń przez internet na miesiąc i oddajcie z prezentów pieniężnych gości. Ustawcie przypomnienie o spłacie, aby z nadmiaru emocji nie przegapić terminu spłatu i nie ponieść dodatkowych kosztów za pożyczkę.

Pieniądze zamiast prezentów

Nawiązując do poprzedniego punktu, warto poprosić gości o pieniądze zamiast prezentów. Będziecie mogli je wydać, na co potrzebujecie, a do tego nie dostaniecie rzeczy, które są wam zbędne.

Zaangażujcie rodzinę

Porozmawiajcie szczerze z rodzicami, czy są w stanie pomóc przy organizacji waszego wesela, a jeśli tak, w jakiej kwocie. Wtedy będziecie mogli to ująć w swoim budżecie. Jednak zastanówcie się dobrze, w jakim stopniu chcecie zaangażować rodziców. Może to się przełożyć na różne decyzje dotyczące wesela, np. odnośnie miejsca czy zespołu.

Wesele to duży wydatek, a szczególnie dla młodych ludzi. Pamiętajcie, aby nie przesadzić z tym wymarzonym dniem i przemyśleć dwa razy, ile jesteście w stanie poświęcić na poszczególne wydatki. Nie opierajcie się presji otoczenia i sprawcie, aby wesele było takie, jakie oboje chcecie i na jakie was stać.