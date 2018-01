Akcesoria basenowe, które musisz mieć!

Posiadanie basenu to ogromna radość, ale przecież sam zbiornik to nie wszystko. Jeśli chcemy, by nasz basen odpowiednio spełniał swoje funkcje, musimy zadbać o jego prawidłowe wyposażenie oraz aranżację. Właśnie do tego celu służą profesjonalne akcesoria basenowe.

Akcesoria basenowe, czyli co?

W sklepach z akcesoriami basenowymi dostępna jest szeroka oferta produktów do basenu od znanych producentów. Znaleźć w nich można więc np. całą gamę narzędzi służących do poprawy funkcjonalności zbiornika, podniesienia jego komfortu oraz utrzymania czystości.

Nie należy zapomnieć też o pompach filtrujących, pokrywach solarnych, termometrach mierzących temperaturę wody, dozownikach chloru, podgrzewaczach wody, a nawet pływających lampach LED. Dla większego komfortu i bezpieczeństwa korzystania z basenu, warto przyjrzeć się także alarmom basenowym, które głośno ostrzegają o każdym niepożądanym wejściu do wody.

Pamiętajmy, że tylko najwyższa jakość akcesoriów gwarantuje nam znaczącą poprawę funkcjonalności każdego zbiornika. Co ważne, nie jest to „tylko” zbiornik z wodą. To miejsce relaksu i dobrej zabawy.

Odkurzacze basenowe i podłogi pod basen – dlaczego powinieneś je mieć?

W sklepie internetowym s-mumo.pl zaopatrzysz się również w podłogę pod basen 3x4 m oraz bezprzewodowy odkurzacz basenowy Intex 28620. Podłoga pod basen 3x4 m zabezpiecza basen ogrodowy. Dzięki niej podłoże pod zbiornikiem będzie wyrównane, co zapewni stabilne i gładkie podłoże. Bardzo często, posiadacze basenów układają również cienki styrodur pod matę, czyli inaczej polistyren ekstrudowany. Jest on często wykorzystywany do ocieplania w budownictwie. W wyniku użycia tego materiału, następuje izolacja tej części basenu od wody.

Bezprzewodowy odkurzacz basenowy pozwala natomiast na dokładne wyczyszczenie basenu z użyciem minimalnej siły. Dzięki niemu usuniemy np. liście pływające w wodzie basenowej czy też inne, znajdujące się w nim zanieczyszczenia. Ponadto, ceny takich odkurzaczy naprawdę nie są dziś już tak wygórowane jak jeszcze kilka lat temu, dlatego jego zakup jest inwestycją niezbędną i bardzo praktyczną.

Ponadto, automatyczny odkurzacz próżniowy posiada akumulator, który można ładować przy użyciu ładowarki 220–240V, a także specjalne zabezpieczenie, które chroni go przed przepaleniem. Dostępne modele odkurzaczy są oczywiście wodoodporne i posiadają najwyższą klasę wodoodporności IPX8. Atutem jest także teleskopowy kij o długości 239 m.