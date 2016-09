Bądź bezpieczny w miejscu pracy

Czy wiesz, że dla pracowników istotne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy? Czy masz świadomość, że inwestycje w BHP i PPOŻ przynoszą korzyści ekonomiczne każdej firmie?

Już dziś zadbaj o poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jak? Stosuj atestowane wyroby i korzystaj z autoryzowanych świadczeń oferowanych przez Supon – Lublin Sp. z o. o.

W naszych hurtowniach w Lublinie przy ul. Przyjacielskiej 4 i ul. Rusałka 4b dostępne są: odzież i obuwie ochronne oraz robocze, rękawice ochronne, środki ochrony indywidualnej, sprzęt przeciwpożarowy, a także sprzęt do pracy na wysokości. W ofercie znajdują się także systemy: sygnalizacji alarmu pożaru, oddymiania, monitoringu wizyjnego, sygnalizacji włamania i napadu, oświetlenia awaryjnego, dźwiękowe systemy ostrzegawcze. W sprzedaży posiadamy gazy techniczne. Świadczymy usługi związane z serwisem i konserwacją sprzętu PPOŻ. Naprawiamy i dokonujemy okresowych przeglądów gaśnic. Montujemy i przeprowadzamy kontrole drzwi oraz bram przeciwpożarowych.

Ofertę stale poszerzamy o nowości rynkowe. Dzięki temu gwarantujemy ciągły dostęp do atestowanych produktów i świadczeń. Z dostawcami kooperujemy od wielu lat, co zapewnia atrakcyjne ceny. Wyróżnia nas elastyczność oraz empatia. Szanujemy czas naszych Klientów, dlatego uruchomiliśmy oddziały w: Białej Podlaskiej, Tomaszowie Lubelskim i Chełmie. Do Państwa dyspozycji jest także całodobowy e-sklep dostępny na stronie www.esklep.supon.pl.

Doskonal system zarządzania BHP i PPOŻ w Twojej firmie. Dąż do eliminacji wypadków.

Skontaktuj się z nami już dziś!

"Supon" - Lublin Spółka z o.o. 20-704 Lublin, ul. Przyjacielska 4 tel. (81) 537-19-00, (81) 525-65-34 fax. 81 444-60-84 www.supon.pl, info@supon.pl