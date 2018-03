Baterie łazienkowe – jak wybrać odpowiednie?

Podział baterii ze względu na sposób montażu

Istnieją dwa podstawowe rodzaje baterii: ścienne i sztorcowe. Ze względu na zróżnicowany sposób montażu o wyborze należy zadecydować na etapie projektowania łazienki. Rezygnacja z baterii ściennej i jej zamiana na sztorcową nie stanowi problemu, ale w odwrotnym kierunku jest to o wiele bardziej skomplikowane. Jak sama nazwa wskazuje baterie ścienne montuje się w ścianie, co w przypadku remontu wymaga skuwania ścian. W przypadku nowego domu lub mieszkania o rozwiązaniach należy pomyśleć na etapie budowy, ponieważ znacząco ułatwi to późniejsze prace. Baterie sztorcowe są bateriami stojącymi, które instaluje się w otworach na brzegu umywalki lub wanny. Najlepiej, aby armatura sanitarna była już dostosowana do montażu baterii tego typu. Fabrycznie wycięte otwory są stworzone do instalacji baterii.

Baterie jednouchwytowe – popularne rozwiązanie

Baterie jednouchwytowe są nazywane mieszaczami, ponieważ mieszają zimną wodę z ciepłą, aby możliwe było ustawienie wymaganej temperatury. Pozwalają na łatwe uzyskanie pożądanego strumienia wody. Nowoczesna dźwignia jest wygodna w użyciu, ale pasuje wyłącznie do wnętrz współczesnych, między innymi klasycznych i minimalistycznych.

Baterie dwuuchwytowe – możliwość dopasowania do różnych aranżacji

Zróżnicowana armatura łazienkowa i rozmaita stylistyka wnętrz wymagają dostosowania odpowiednich baterii. Wybór baterii dwuuchwytowych jest olbrzymi i można je dopasować do aranżacji w każdym stylu. Ten rodzaj baterii jest wyposażony w osobny kurek do zimnej i osobny do ciepłej wody. Uchwyty mają formę pokręteł o rozmaitych kształtach. Dostępne są wersje czworokątne, ale też inne formy wielokątów, jak i modele niestandardowe. Proste rozwiązania takie jak klasyczne krzyżyki nadal są chętnie wybierane do aranżacji o bardziej staromodnym charakterze. Uchwyty mogą przyjmować również formę dźwigni. Przy wyborze należy kierować się swobodą odkręcania kurków, ale trzeba zwrócić uwagę, aby nie były zbyt luźne. Muszą być wykonane z trwałych materiałów i zabezpieczone przed korozją. Rozmaite rodzaje baterii i pozostała armatura są oferowane przez +Outlet, który zapewnia sprawdzone rozwiązania w korzystnych cenach.

Baterie bezdotykowe – oszczędność wody i energii

Baterie fotokomórkowe uruchamiają się samoczynnie. Wystarczy włożyć ręce w pole czujnika, a woda zacznie lecieć. Gdy ruch przestaje być odnotowywany, woda zostaje wyłączona. Bezdotykowe baterie umywalkowe mają zaprogramowane automatyczne ustawianie temperatury. Stanowią ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, dlatego coraz częściej można je spotkać w toaletach publicznych, ale są też dogodną opcją w nowoczesnym wnętrzu.