Biała koszula, czyli idealna baza na każdą okazję

Stylizacje na co dzień z białą koszulą

Klasyczny, biurowy dress code jest najlepszym dowodem na to, że biała koszula to niezwykle uniwersalny element garderoby. Nawet jeśli nie pracujemy w biurze czy kancelarii i nie lubimy nosić szpilek i garniturów, jasna bluzka na guziki będzie świetną bazą dla naszych codziennych stylizacji, np. na uczelnię lub do pracy. W takich sytuacjach postawmy na sprawdzone elementy garderoby: niebieskie jeansy lub czarne rurki, pakowną shopperkę i żakiet lub kardigan. W zależności od pory roku, do wyboru mamy wygodne botki, sneakersy lub sandały. W tak prostej i minimalistycznej stylizacji największą rolę będą odgrywać dodatki, więc zwróćmy uwagę na ich estetykę i wysoką jakość - ozdobny zegarek, delikatny naszyjnik lub modny breloczek uzupełnią naszą stylizację.

Idealny zestaw na imprezę

Białe topy i koszule to w tym sezonie prawdziwy hit wieczorowych stylizacji. Nosimy je warstwowo, zakładając na wierzch ozdobny, biżuteryjny gorset lub bieliźnianą bluzkę z koronką, koniecznie w czarnym kolorze. To zestawienie dość odważne, wprost z kiczowatych lat 90’, jednak przyjęte z wielką przychylnością największych fashionistek i top modelek. W takim looku z pewnością wyróżnisz się z tłumu, dlatego zwyczajne rurki będą idealnie uzupełniać stylizację. Biała koszula może być także noszona pod czarną sukienkę na ramiączkach lub klasyczną szmizjerkę bez rękawów, w formie długiej marynarki z dwurzędowym zapięciem. Do tego modny choker, buty na wysokim obcasie i ozdobna, niewielka kopertówka. Zestaw niczym z tygodnia mody!

Biała koszula na wyjątkowe okazje

Na koniec opcja chyba najbardziej oczywista, o której jednak coraz częściej zapominamy. Impreza rodzinna, służbowa kolacja, egzamin czy spotkanie biznesowe to okazje, które wymagają od nas przede wszystkim klasycznego i eleganckiego stroju. W takich przypadkach bez zastanowienia możemy sięgnąć po białą koszulę z kołnierzykiem. Będzie idealną bazą i naszą wizytówką, poświadczy o powadze, z jaką traktujemy daną sytuację. Dzięki temu dobierając pozostałe części garderoby będziemy mogli pozwolić sobie na więcej swobody i wyruszyć bez stresu na umówione spotkanie. Delikatny, cekinowy kardigan, skórzana ramoneska lub marynarka, dopasowana garsonka czy rozszerzana spódnica - wszystkie te elementy będą idealne na wspomniane wcześniej okazje. Co do wzorów i kolorów mamy również pełną swobodę - biel jest uniwersalna, pasować będzie do wszystkiego.

Artykuł powstał we współpracy z portalem Allani.pl