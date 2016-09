Odnalezienie przysłowiowej, drugiej połówki jabłka nie jest proste. Wiedzą o tym zwłaszcza osoby, które zmagają się ze wspomnianym problemem na co dzień, a takich nie brakuje. Jak wskazują na to statystyki, liczba singli w Polsce oscyluje w okolicach 7 milionów. Nic więc dziwnego, że coraz większa ilość osób sięga po pomoc biur matrymonialnych.

Biuro matrymonialne - jak wybrać najlepsze?

Kim jest statystyczny singiel?

Wbrew pozorom nie są to wcale osoby mające większe problemy z atrakcyjnością. Nie są to również ludzie poszukujący niezobowiązujących przygód i korzystający z usług biur matrymonialnych dla zabawy. Jak się okazuje singlami coraz częściej stają się ludzie sukcesu; biznesmani, przedstawiciele wolnych zawodów, a więc na przykład lekarze czy artyści, ale również pracownicy korporacji czy nawet sławni celebryci. Choć może wydawać się to nieprawdopodobne, to właśnie oni najczęściej zmuszeni są znosić samotność. Dlaczego? Powodów nie brakuje. Ustawiczny brak czasu, niekiedy rozpad związku, poświęcenie się karierze zawodowej czy po prostu brak okazji do nawiązania bliższych relacji.

Po pomoc do matchmaker’ów

Wobec powyższych faktów nie dziwi więc, że profesjonalne biura matrymonialne, takie jak np. Szczęśliwe Biuro Matrymonialne, raczej nie mogą narzekać na brak zainteresowania ze strony klientów; zwłaszcza, że jakość oferowanych przez nich usług jest bardzo wysoka. O wspomniany poziom dbają bowiem matchmaker’owie. Ich zadaniem jest znalezienie partnera, którego profil będzie zgodny z naszymi preferencjami. Naturalnie pod uwagę brane są różnego rodzaju czynniki; począwszy od wyglądu zewnętrznego czy wieku, poprzez status ekonomiczny i zainteresowania, a skończywszy na poglądach politycznych lub/i religijnych. Warto dodać, że – na życzenie klienta – biura matrymonialne udostępniają również inne usługi, takie jak coaching czy też concierge.

