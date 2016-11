Black Friday 2016 – to już dziś! Sprawdź, gdzie kupić taniej

Black Friday w Polsce i na świecie

W USA Black Friday uważany jest za najbardziej dochodowy dla sprzedawców dzień w roku. Tłumy w sklepach i miliony dolarów pozostawione w kasach to wynik zakrojonej na szeroką skalę akcji rabatowej. Sięgające nawet 90% zniżki dotyczą niemal każdej branży, choć od lat największym zainteresowaniem cieszy się elektronika, odzież, a także przedmioty codziennego użytku. Największe rabaty tego dnia oferują sklepy stacjonarne. E-handlowi poświęcony jest natomiast inny dzień, przypadający w tym roku 28.11 Cyber Monday.

Polski Czarny Piątek nie ma co prawda takich rozmiarów jak jego pierwowzór, jednak jego popularność znacznie wzrasta z roku na rok. W przeciwieństwie do amerykańskiego święta wyprzedaży, największe rabaty są do zdobycia nie w sklepach stacjonarnych, lecz w sklepach internetowych. Sprzedawcy łączą często promocje związane z Black Friday i Cyber Monday do promowania swojej oferty Mikołajkowej. Polską odpowiedzią na Black Friday jest także Dzień Darmowej Dostawy przypadający w tym roku na 29 listopada. Wówczas większość polskich sklepów internetowych oferuje darmową dostawę zamówienia bez względu na jego wartość.

Promocje Black Friday – Nike, Zalando, Komputronik i… Lidl

Obniżki dotyczą niemal każdej kategorii produktowej – od odzieży, poprzez elektronikę, aż do artykułów spożywczych. Choć najwyższych i najbardziej atrakcyjnych rabatów możemy spodziewać się głównie u zagranicznych sprzedawców, takich jak Amazon, Nike czy Microsoft Store, polskie marki również coraz śmielej włączają się w walkę o klienta. Dobrym przykładem jest tu sklep Komputronik, który po raz kolejny bierze udział w akcji, oferując rabaty do kilkuset złotych na wybrany sprzęt i akcesoria komputerowe. Rekordowe, bo aż -70% rabaty będzie oferował tego dnia Lidl. Promocje na Black Friday oferują także sklepy z odzieżą, m.in.: Wittchen czy Gino Rossi.

Promocje Black Friday 2016 na odzież, obuwie i dodatki:

Pull&Bear – Gino Rossi – Wittchen – SMYK – ASOS – Gerry Weber – Promod – Camaieu – Venezia –Sinsay – New Look – Answear – Parfois – BonPrix – Bata – Pakamera – Nike – Zalando – Deichmann – CCC

Promocje Black Friday 2016 na elektronikę i sprzęt RTV

Microsoft Store – Komputronik – iSpot – Redcoon – Microsoft Store – Amazon – RTV Euro AGD – Media Expert – Avans – Mango – Neo24 – Aliexpress – Vobis – NEONET – OleOle

Promocje Black Friday 2016 na kosmetyki i upominki

Douglas – Pandora – Estyl.pl – Chocolissimo – NeoNail – Sephora – iPerfumy – Eris – Home&You – Tchibo

Promocje Black Friday 2016 na książki, muzykę i hobby

Matras – Empik – Cyfrowe.pl – TaniaKsiążka – Fiszki.pl – Ravelo – Woblink – Amazon

Pełna lista sklepów biorących udział w Black Friday 2016, a także dokładny opis promocji znajduje się na stronie Kupon.pl.