Ból gardła - jak łagodzić i leczyć objawy

Kiedy pojawia się ból gardła?

Problemy z gardłem są najczęściej kojarzone z przeziębieniem lub zapaleniem dróg oddechowych, ale występować mogą również przy innych chorobach.

Gardło najczęściej boli po szybkim przegrzaniu lub przemarznięciu, po wielu godzinach mówienia i po długim spaniu z otwartymi ustami.

Dolegliwości potęguje palenie papierosów, smog i wdychanie różnych, drażniących pyłów.

Podsumowując, problemy z bólem gardła i przełykaniem śliny zaczynają się najczęściej od:

Podrażnienia błony śluzowej (od twardych pokarmów, drażniących pyłów itp.)

Zapalenia gardła i migdałków

Przeziębienia i grypy

Przewlekłego kaszlu

Mogą je też powodować poważne schorzenia, takie jak zapalenie próchnicze zębów, angina, odra, szkarlatyna, ospa wietrzna, choroby przemiany materii, mononukleoza zakaźna i inne.

Zapalenie gardła

Zapalenie gardła to jedna z najczęstszych chorób dotycząca tego organu. Pierwsze objawy to chrypa, problemy z przełykaniem śliny, suchość w gardle oraz drapanie

i swędzenie. Takie zapalenie może być wywołane przez bakterie lub wirusy.

Infekcję wirusową poznamy, jeśli zaglądając do gardła zobaczymy zaczerwienioną

i przekrwioną błonę śluzową i migdałki. Czasem mogą się na nich pojawić małe pęcherzyki.

Wirusowe zapalenie gardła leczymy za pomocą leków działających przeciwbólowo

i przeciwzapalnie, czyli najczęściej zawierających ibuprofen i paracetamol.

Dla złagodzenia bólu, można zastosować inne leki działające miejscowo np.: aerozole, pastylki to ssania , płyny do płukania jamy ustnej. Produkty te mogą zmniejszyć stan zapalny oraz różne jego objawy takie jak: ból, zaczerwienienie i obrzęk gardła. Na rynku jest wiele różnych produktów które stosować można w zapaleniu gardła. Zawierają one różne aktywne substancje chemiczne. Jedną z bardziej znanych i skutecznych jest benzydamina. Wykazuje ona działanie przeciwzapalnie, przeciwbólowe, znieczulające oraz antyseptyczne.

Zapalenie bakteryjne poznamy po mocno ciemnym zaczerwienieniu błony śluzowej gardła, przekrwionych migdałkach z białawym nalotem. Oprócz tego, tzw. języczek (mały element na środku podniebienia) może być pokryty szarym nalotem. Tym objawom często towarzyszy gorączka.

W przypadku zapalenia bakteryjnego powinniśmy zacząć leczenie od konsultacji

z lekarzem. Taki rodzaj zapalenia to inaczej angina, więc konieczne jest użycie antybiotyku. Tej choroby nie można lekceważyć, ponieważ może doprowadzić do różnych powikłań, np. zapalenia zatok, zapalenia ucha środkowego lub ropnia okołomigdałkowego.

Kaszel przewlekły

Jeśli kaszlesz od kilku tygodni, można stwierdzić, że cierpisz na kaszel przewlekły. Może to być kaszel suchy (nieproduktywny) lub mokry (produktywny). Od rozpoznania rodzaju kaszlu zależy, w jaki sposób możesz sobie pomóc.

Co na kaszel mokry? Na rynku dostępne są tabletki musujące, syropy i pastylki rozrzedzające wydzielinę, która zalega na drogach oddechowych i ułatwiające jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia związanego z przeziębieniem.

Co na kaszel suchy? Kaszel suchy ma gwałtowny, napadowy przebieg, jest bardzo nieprzyjemny i uciążliwy. Podstawowym zadaniem syropu na kaszel suchy jest hamowanie odruchu kaszlowego, łagodzenie bólu i nawilżanie błony śluzowej krtani oraz gardła.

Przyczyną kaszlu suchego, poza infekcją wirusową bywa też niestety astma oskrzelowa, refluks żołądkowo-przełykowy czy choroby płuc, wymagające bezwzględnej diagnozy

i stałej kontroli lekarza prowadzącego oraz zastosowania lekarstw na receptę.

Ból gardła u dzieci

Jeśli dziecko skarży się na ból gardła, jest osłabione, marudne, gorzej je i śpi, prawdopodobnie cierpi na zapalenie gardła. U maluchów ma ono podłoże wirusowe,

u starszaków także bakteryjne.

Zapalenie gardła objawia się przekrwieniem i mocnym zaczerwienieniem migdałków oraz błony śluzowej. Często towarzyszą mu zapchany od kataru nos, ból głowy, gorączka, kaszel. Nie w pełni ukształtowany dziecięcy układ odpornościowy sprzyja częstemu łapaniu infekcji.

Jak pomóc dziecku przy problemach z gardłem? By złagodzić przykre dolegliwości, warto sięgnąć po leki przeciwzapalne i przeciwbólowe. Najbardziej wygodną postacią farmaceutyczną są areozole, są one wygodne i skuteczne. Areozole zawierające benzydaminę mogą zmniejszyć dyskomfort podczas infekcji. Można je używać również u małych dzieci, stosując jedna dawkę na 3kg masy ciała. Ich stosowanie ma na celu zmniejszyć ból i uczucie dyskomfortu, a co za tym idzie uspokoić dziecko i ułatwić przyjmowanie posiłków.

Przy bakteryjnym zapaleniu gardła potrzebne może się okazać podanie antybiotyków.

Gdy objawom towarzyszą świszczący oddech, problemy z mówieniem

i charakterystyczny, „szczekający” kaszel mamy do czynienia z zapaleniem krtani, podczas którego powinniśmy ograniczyć do niezbędnego minimum podawanie płynów

i robić to umiejętnie, by pociecha nie zakrztusiła się kaszląc.

Jeśli stan dziecka nie polepsza się, występują trudności w oddychaniu, a gorączka utrzymuję się dłużej niż 3 dni – należy bezwzględnie udać się do lekarza.

