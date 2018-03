Budowa? Remont? LUBDOM!

Od materiałów budowlanych i kostkę brukową, przez okna, drzwi, kominki i podłogi, po meble , kwiaty i dekoracje – łącznie ponad 130 wystawców! To tylko część oferty dla zwiedzających Targów LUBDOM, które odbędą się w weekend od 23 do 25 marca w hali Targów Lublin przy ul. Dworcowej 11. Dodatkowo będzie można zobaczyć jak wygląda, krok po kroku, budowa dachu oraz pieca kaflowego, a także wziąć udział w konferencji antysmogowej.

Zbliża się wiosna, a wraz z nią czas prac budowlano-remontowych. Znalezienie odpowiednich materiałów i firm wykonawczych nie jest proste i wymaga sporo czasu. Targi LUBDOM wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, tworząc wydarzenie, podczas którego w jednym miejscu zaprezentowana będzie szeroka oferta produktów i usług. To także istotne miejsce wymiany doświadczeń ekspertów i prezentacji nowości branżowych.

Po pierwsze budownictwo

Podczas Targów zdecydowany prym wiedzie branża budowlana. Wśród wystawców będzie można znaleźć m.in. dostawców materiałów i chemii budowlanej, stolarki drzwiowej i okiennej, systemów wykończeniowych, wszelkich instalacji czy dachów. Nie zabraknie też nowoczesnych rozwiązań związanych z budownictwem pasywnym i ekologicznym, domem inteligentnym, systemami bezpieczeństwa. Dużą reprezentację stanowić będą producenci pieców nowej generacji.

- Targi to nie tylko wystawa produktów. Zaprezentowany będzie pokaz tradycyjnego zduństwa w nowoczesnym wydaniu czyli budowa pieca kaflowego od podstaw. Z kolei Oddział Lubelski Stowarzyszenia Dekarzy pokaże jak wygląda krok po kroku budowa dachu – zapowiada Adam Głowacki, Dyrektor LUBDOMU.

Idealne wnętrze

Szeroki asortyment zaprezentują również firmy z branży wnętrzarskiej m.in. sprzedawcy podłóg, schodów, mebli dla domu i biura, oświetlenia i dekoracji. Na zwiedzających czekać będzie grono specjalistów, którzy podzielą się fachową wiedzą na temat stworzenie idealnej przestrzeni.

Ogród

Wielbiciele ogrodów znajdą na targach bogatą ofertę roślin i kwiatów, donic oraz architektury i technologii ogrodowej. Nie zabraknie również producentów wyposażenia przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i dorosłych takich jak altany, place zabaw.

Spotkanie z misją

LUBDOM to nie tylko prezentacje wystawców, ale też miejsce poruszania ważnych tematów społecznych. Podczas Targów odbędzie się panel dyskusyjny organizowany przez Lubelską Okręgową Izbę Architektów na temat architektonicznej przestrzeni Lublina oraz przygotowaną z Wydziałem Ochrony Środowiska debatę dotyczącą sposobów walki ze smogiem.

Kooperacja branż

Wspólnie z Targami LUBDOM, jak co roku, odbędą się Targi Obróbki Drewna LUBDREW oraz Targi Mieszkań i Nieruchomości. LUBDREW to profesjonalne wydarzenie B2B skierowane do specjalistów z branży drzewnej. Na Targi Mieszkań i Nieruchomości zapraszamy natomiast zainteresowanych kupnem mieszkania lub domu oraz osoby inwestujące w grunty lub nieruchomości komercyjne. Jak co roku ofertę zaprezentują wiodący deweloperzy, brokerzy, banki i pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

Więcej informacji na: www.lubdom.targi.lublin.pl

Targi Lublin S.A.,

Lublin, ul. Dworcowa 11

23 marca 2018 godz. 12.00 – 19.00 PIĄTEK WSTĘP WOLNY!

24 marca 2018 godz. 10.00 – 18.00

25 marca 2018 godz. 10.00 – 17.00