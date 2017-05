Ceny OC mocno w górę. Sprawdź, ile zapłacisz!

Bilans ostatnich miesięcy przygotowały popularne porównywarki ubezpieczeń. Pierwsze, początkowo niewielkie podwyżki zaczęły się w kwietniu. Kolejne, już dużo bardziej odczuwalne, miały miejsce w październiku. Były związane przede wszystkim z wprowadzeniem wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących dostosowania cen do wypłacanych odszkodowań.

Zaplanuj OC w budżecie

Dla osób, które mają ściśle zaplanowane budżety, duża podwyżka może być obciążeniem. Na szczęście, praktycznie każda firma ubezpieczeniowa udostępnia swoim klientom kalkulator OC online, który pozwala sprawdzić wysokość składki ubezpieczeniowej dla danego kierowcy i auta. Jeśli wiesz, że za kilka miesięcy kończy się twoja polisa OC, możesz już dziś sprawdzić, na ile wycenia ją ubezpieczyciel. Zaplanowanie odpowiedniej kwoty w domowym budżecie pozwoli lepiej rozłożyć wydatki, a jeśli podwyżka będzie duża - da czas na zaoszczędzenie pieniędzy lub poszukanie tańszej alternatywy.

Oblicz wysokość składki

Do skorzystania z kalkulatora OC online będzie potrzebny dowód rejestracyjny auta oraz prawo jazdy właściciela pojazdu. Kalkulatora należy szukać na stronie internetowej ubezpieczyciela, zwykle są tam dobrze widoczne, a nawet specjalnie wyróżnione. Podstawowe dane, wymagane do wyliczenia wysokości składki, to rok produkcji auta, jego marka i model, a także typ nadwozia i pojemność silnika. W przypadku kierowcy należy podać wiek oraz datę uzyskania prawa jazdy. Większość ubezpieczycieli pyta też o czas bezszkodowej jazdy lub - w przypadku zaistniałych szkód - o ich liczbę w ostatnich latach.

Zrób to, bo warto!

Skorzystanie z kalkulatora OC online do niczego nie zobowiązuje. Nic też nie kosztuje i zajmuje zaledwie kilka minut. Warto z niego skorzystać, aby wcześniej poznać szacunkową kwotę proponowaną przez naszego dotychczasowego ubezpieczyciela i zaplanować ją w domowym budżecie.