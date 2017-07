Chcesz przenieść biznes do Internetu? Wybierz PrestaShop

Internet wręcz pęka w szwach od co rusz pojawiających się w nim sklepów. Nie tylko wieloletni sprzedawcy niewielkich sklepików ale też ludzie, którzy jeszcze niedawno ze sprzedażą czegokolwiek mieli niewiele wspólnego, postanawiają spróbować swoich sił w branży e-commerce. O czym musisz pamiętać, jeśli chcesz wkupić się w łaski internautów i osiągnąć prawdziwy sukces?

Nie powielaj schematów

To najczęstszy błąd nowicjuszy. Tworzą strony, które wyglądają tak jak inne, sugerując się tym, że tamte mają szerokie grono odbiorców. Bez pomysłu nie zaczynaj działań. Od samego początku musisz mieć opracowany schemat postępowania i widzieć w swojej głowie wizję, jak całość powinna wyglądać. Tworzenie czegoś co już jest i co więcej, jest wszystkim dobrze znane, nie będzie najlepszym pomysłem, wręcz przeciwnie – może w krótkim czasie doprowadzić Cię do zguby.

Dlaczego warto wybrać PrestaShop?

Nie musisz znać się na specjalistycznych i technicznych określeniach oraz sformułowaniach, że rozpocząć sprzedaż internetową. Platforma sklepowa PrestaShop jest tak prosta i intuicyjna, że z jej instalacją i obsługą poradzi sobie każdy. Łatwy w obsłudze interfejs opanujesz w ciągu kilku pierwszych dni. W razie kłopotów do Twojej dyspozycji zostają oddani eksperci, którzy podpowiedzą Ci, jakie kroki powinieneś podjąć, gdy znajdziesz się w sytuacji Twoim zdaniem bez wyjścia.

Oprogramowanie posiada wbudowany mechanizm wielojęzyczności i zostało przetłumaczone na ponad 40 języków, co jest bardzo dobrą informacją dla wszystkich internetowych przedsiębiorców. W sklepach internetowych wszyscy powinni mieć możliwość robienia zakupów, zarówno ludzie z kraju, jak i zza granicy. Aby umożliwić obcokrajowcom poruszanie się po stronie należy znieść bariery językowe, a do tego dostosować płatność w ich rodzimej walucie.

Dodatki w zasięgu dłoni

Wygląd platformy PrestaShop można w łatwy sposób dostosować do własnych upodobań i preferencji. Do dyspozycji użytkownika zostało oddanych ponad 2000 szablonów, w różnych wzorach i kolorach. Właściciel sklepu może do woli zmieniać czcionkę i poszczególne parametry strony. Jeśli uznasz, że darmowe moduły i aplikacje to dla Ciebie za mało, zawsze możesz dokupić dodatkowe narzędzia, np. na stronie x13.pl. Dzięki elementom, które mają nieliczni, wyróżnisz się na tle innych działalności i zwiększysz szansę na zainteresowanie swoją ofertą potencjalnych klientów.