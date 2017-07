Chcesz wejść z firmą na rynek zagraniczny? Tylko z przewodnikiem!

Ekspansja międzynarodowa to marzenie wielu przedsiębiorców. Niestety, często brakuje im odwagi, żeby przejść do działania. Zniechęcają ich możliwe trudności, kwestie językowe, prawne, finansowe i wiele innych. Jednak przy odrobinie wsparcia wejście na rynek zagraniczny jest o wiele prostsze, niż mogłoby się wydawać!

Wystarczy porządny research, żeby znaleźć firmę zewnętrzną, która specjalizuje się we wsparciu ekspansji międzynarodowej. Np. TMF QuickStart to kompleksowy program przygotowany przez TMF Group z myślą o firmach, które chcą wejść na rynki zagraniczne. Zapewniają usługi finansowe, prawnicze, obsługę kadr i płac, a swoje oddziały mają w ponad 80 krajach, co czyni ich partnerem godnym zainteresowania i zaufania. Jak działają takie usługi?

Jedna firma, wiele możliwości

Firma zewnętrzna przejmuje od zleceniodawcy większość obowiązków związanych z obsługą placówek zagranicznych. Przede wszystkim na twoje zlecenie założą firmę za granicą, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w danym państwie, i opracują jej strukturę organizacji. Mogą też zapewnić stałe usługi korporacyjne, dzięki czemu na bieżąco możesz mieć pewność, że przestrzegacie przepisów obowiązujących w kraju, w którym działacie. Firma zewnętrza może też pomóc znaleźć siedzibę, przeprowadzić rekrutację osób, także na kierownicze stanowiska i zajmie się obsługą księgowo-płacową zgodnie z wymaganiami lokalnego prawa.

Dlaczego warto?

Tego typu outsourcing to coraz popularniejsze rozwiązanie wśród firm, których celem jest ekspansja na rynki zagraniczne. Umożliwia pełną koncentrację na tym, co jest sednem działalności firmy oraz ułatwia kontrolę nad ponoszonymi kosztami. Współpraca z jednym partnerem ogranicza liczbę faktur i dokumentów księgowych. Realnie też znacznie przyspiesza wejście na rynek międzynarodowy, ponieważ w zależności od kraju możliwe jest rozpoczęcie działalności już w ciągu 25 dni od podpisania umowy z firmą zewnętrzną. Brzmi dobrze? Już dziś poproś o ofertę i zamień swoje marzenia w rzeczywistość!