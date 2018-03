Przez to, że wielu Polaków miało kiedykolwiek jakieś zadłużenia, większość osób wie, z jakimi kosztami się to wiąże i przy czym trzeba wykazać się ostrożnością. Decydując się na kredyt, łatwo zauważyć, że umowa uwzględnia liczne koszty dodatkowe, które będzie trzeba pokryć. Potrafi to skutecznie zniechęcić do tego, by zapożyczyć się i spełnić swoje marzenia. Jednak pozabankowe firmy pożyczkowe wyszły naprzeciw tym problemom i wprowadziły ciekawą usługę – chwilówki za darmo. Jak to działa i dla kogo jest?

Jeszcze niedawno wiele osób podchodziło z dużą rezerwą do firm pożyczkowych. Wszystko za sprawą tego, że wtedy, kiedy się pojawiły, duża grupa klientów zachłysnęła się tym, że gotówka była tak łatwo dostępna, co powodowało wpadanie w pętlę kredytową. Teraz, kiedy obecni i przyszli odbiorcy znają wszystkie mechanizmy finansowe wygląda to inaczej. Często to właśnie te instytucje oferują najbardziej preferencyjne warunki, a jeśli podejdzie się do tego rozsądnie, można czerpać z tego wiele korzyści.

Oferty darmowych chwilówek

W ofertach porównywarek pożyczek (np. na Pozyczkolog.pl) pojawiają się oferty darmowych chwilówek. Określenie to wiąże się z tym, że podpisując umowę, nie powinno być w niej kosztów związanych z administracją, rozpatrzeniem wniosku i ubezpieczeniem. Nie mówiąc o odsetkach. W ten sposób klient, który podejmuje współpracę z daną instytucją spłaca jedynie taką sumę, jaką pożyczył. Jest to nader korzystne i żaden z banków nie zaproponuje tak preferencyjnych warunków kredytowych. Poza tym wszystkie chwilówki są udzielane ekspresowo, a gotówkę można mieć w ręce już w tym samym dniu.

Pierwsza chwilówka za darmo

Chwilówki za darmo są wyjątkowo atrakcyjne, jednak nie są one dostępne dla wszystkich. Skorzystać z nich mogą tylko te osoby, które dotychczas nie współpracowały z daną firmą. Wzięcie pożyczki stanowi świetny pomysł na to, żeby bez problemu uzyskać pieniądze na zagraniczny wyjazd, czy kupno sprzętów do domu. Jeżeli wiadomo, że za kilka tygodni klient będzie dysponował kwotą, na jaką się zapożyczył, może bez opłat podpisać umowę i poradzić sobie z kłopotem samodzielnie, bez konieczności szukania wsparcia u rodziny i znajomych.

Co z kolejnymi chwilówkami?

Patrząc na to, jak dobrze prezentują się warunki przy pierwszym podpisaniu umowy, wiele osób ponownie udaje się do danej placówki wtedy, kiedy znów potrzebuje jak najszybciej pieniędzy. Jednak na miejscu okazuje się, że chwilówki za darmo są już poza ich zasięgiem. Podpisując kolejną umowę z firmą, należy się liczyć z tym, że koszty zostaną naliczone. Nie trzeba przy tym bezradnie załamywać rąk, bo jeśli zobowiązanie będzie regulowane terminowo, nie są one bardzo wysokie i wciąż mogą wyglądać korzystnie względem kredytów bankowych. Planując wzięcie następnej chwilówki warto porównać kilka ofert w różnych placówkach, przez co można mieć szerszy obraz tego, jakie promocje i korzystne warunki są obecnie dostępne. Dzięki temu można wybrać firmę, która oferuje potrzebną kwotę i termin spłaty realny do osiągnięcia.