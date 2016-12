Cienkie i zniszczone włosy. Jak przywrócić im zdrowy wygląd?

Włosy łatwo ulegają zniszczeniu. Wysoka temperatura suszenia, prostowanie, farbowanie, a zimą noszenie czapek negatywnie wpływają na stan włosów. Żeby je zregenerować, potrzeba na to czasu. Wystarczą jednak odpowiednio dobrane preparaty i odrobina cierpliwości, by fryzura odzyskała zdrowy wygląd.

Cienkie i zniszczone włosy – jak im pomóc?

Kiedy końcówki włosów zaczynają się rozdwajać, włosy się łamią, są przesuszone i trudno je układać, świadczy to o tym, że są zniszczone. Trzeba więc rozpocząć kurację regeneracyjną, która nada im blasku, sprężystości i objętości. Jeśli włosy się plączą, a w dotyku są sztywne, wymagają skrócenia. Wystarczy delikatnie je przyciąć, żeby zlikwidować rozdwajające się końcówki i wzmocnić włos. Radykalne cięcie i krótka fryzura pozwolą szybko zregenerować włosy, jednak nie każda kobieta chce rezygnować z długo zapuszczanej burzy loków. Zniszczone i przesuszone kosmyki wymagają kompleksowego działania i stosowania regeneracyjnych odżywek i maseczek do włosów, a także delikatnych kosmetyków stylizacyjnych. Więcej na https://www.hebe.pl/wlosy. Włosy uszkadzają się najbardziej podczas modelowania, czyli codziennego suszenia ich gorącym powietrzem, prostowania i lokowania. Żeby zregenerować zniszczone włosy, warto na jakiś czas zrezygnować z używania sprzętów do stylizacji lub zmienić je na działające delikatniej na strukturę włosa (np. na suszarkę z jonizacją i regulacją temperatury).

Przed rozpoczęciem modelowania powinno się też zastosować preparaty ochronne, które zminimalizują negatywne działanie rozgrzanych prostownic, lokówek i suszarek. Osłabione i suche włosy potrzebują też odpoczynku od wszelkich chemicznych środków, a przede wszystkim od farb do włosów zawierających amoniak. Podczas kuracji regeneracyjnej włosów używaj tylko farb koloryzujących z naturalnymi składnikami i bez amoniaku, a także unikaj robienia trwałej ondulacji. Zamiast trwałego lokowania włosów u fryzjera lub codziennego używania lokówki, wykorzystaj tradycyjne wałki do włosów, które w mniejszym stopniu uszkadzają strukturę włosa. Po suszeniu, prostowaniu lub kręceniu włosów, użyj sprayu regeneracyjnego zmniejszającego elektryzowanie się kosmyków.

Szampon, odżywka i maska – co wybrać do zniszczonych włosów?

Podstawa pielęgnacji przesuszonych włosów to dobry szampon, odżywka do włosów oraz maska. Każdy z produktów powinien zawierać naturalne składniki i nie mieć w swoim składzie drażniących środków powierzchniowo-czynnych (SPC). Choć preparaty z Sodium Laureth Sulfate (lub innymi SPC) skutecznie usuwają ze skóry zanieczyszczenia i cząsteczki brudu, zmywają też lipidy konieczne do utrzymania skóry w dobrym zdrowiu. SLS zmienia też pH skóry z kwaśnego na zasadowe, co powoduje, że skóra traci swoją naturalną ochronę. Przy używaniu naturalnego szamponu, odżywki i maseczki na włosy, poprawi się kondycja skóry głowy, a włosy staną się zdrowsze. Szampon powinno się stosować nie częściej niż 2 razy w tygodniu. Codzienne mycie włosów powoduje zmywanie ochronnej warstwy lipidów znajdujących się na skórze głowy. Jeśli następnego dnia po myciu włosy stają się przetłuszczone, można użyć suchego, odświeżającego szamponu z naturalnymi składnikami. Najlepiej jeśli jest to preparat z pH między 4,5 a 5,5.

Oprócz dobrania pielęgnacyjnych kosmetyków, warto zmienić nawyki związane z myciem głowy. Zniszczone włosy zaczynają wyglądać zdrowiej, lepiej się układają i przestają puszyć, kiedy myje się je w letniej wodzie, a na zakończenie mycia polewa zimną wodą. Lodowaty strumień zamyka łuski włosa, co sprawia, że kosmyki mniej się plączą i łatwiej rozczesują. Włosy ulegają zniszczeniu i gromadzą się na nich zanieczyszczenia na skutek mycia ich twardą wodą z dużą ilością minerałów i osadów oraz stosowania preparatów stylizacyjnych. Dlatego dla zdrowia włosów i oczyszczenia ich z nadmiaru zanieczyszczeń, przynajmniej 2 razy w miesiącu powinno zastosować się szampon oczyszczający. Wybierając odżywkę do włosów zniszczonych, zdecyduj się na kosmetyk ze składnikiem nawilżającym takim jak aloes, glicerol lub pantenol. Olejki stosowane w odżywkach (np. olej z orzechów makadamia, arganowy, masło shea) pokrywają każdy włos od nasady aż po końce, tworząc ochronną warstwę i pomagając zregenerować zniszczone kosmyki. Po użyciu takiej odżywki włosy wyglądają zdrowiej i nabierają objętości. Maseczka na włosy zawierająca aktywne składniki nawilżające i regenerujące (oliwę z oliwek, keratynę, masło shea) stosowana 2 razy w tygodniu pozwala odżywić włosy i poprawić ich wygląd. O zniszczone i suche włosy możesz zadbać w domowym zaciszu. Wystarczą dobre produkty pielęgnacyjne oraz zdrowa dieta bogata w różnorodne składniki odżywcze, żeby przywrócić włosom blask, sprężystość i piękny wygląd.