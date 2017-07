Ciesz się efektywną nauką angielskiego na emeryturze!

Jednym ze sposobów aktywizacji seniorów są zajęcia z języka angielskiego, który potrzebny jest niemal na każdym kroku. Przeciętny emeryt niestety posiada wyjątkowo nikłą wiedzę językową, co często sprawia problemy na przykład podczas posługiwania się komputerem, korzystania z Internetu czy obsługi nowoczesny urządzeń elektronicznych. Nie są to jednak jedyne przeszkody, które czekają na emerytów, jeżeli nie potrafią posługiwać się angielskim. Brak umiejętności językowych skutkuje izolacją od rodziny, która wyjechała za granicę i tam postanowiła się osiedlić, a niemożność porozumienia się z zięciem lub synową, ich rodzinami oraz wnukami to ogromny problem dla osób starszych, które cierpią z powodu coraz większej samotności.

Aktywny senior – sprawdź, jaki prezent zrobić swoim rodzicom

Emerytalna rzeczywistość nie jest zbyt kolorowa, dlatego to na dorosłych już dzieciach i wnukach spoczywa obowiązek aktywizacji swoich bliskich, którzy nie mogą sobie pozwolić na to, aby w końcu o sobie pomyśleć. Jeżeli Twój rodzic lub dziadek czy babcia zamyka się we własnym domu, rezygnuje z kontaktów z bliskimi lub jest całkowicie osamotniony z powodu braku rodziny, pomóż mu się odnaleźć w nowej rzeczywistości! Doskonałym sposobem pokazania, starszej osobie, że jeszcze jest wiele warta i dużo może jest podarowanie jej w prezencie kursu językowego, który pozwoli nawiązać nowe przyjaźnie i poczuć się znowu młodym. Angielski dla seniorów oferuje najlepsza szkoła językowa Speak-Up, której oddziały znajdują się w wielu miastach w Polsce. Możliwość obcowania z doświadczonymi w pracy z ludźmi starszymi lektorami i innymi seniorami sprawi, że każdy emeryt wkroczy w drugą młodość i zacznie korzystać z uroków żucia bez ograniczających wolne wybory obowiązków. Już dziś wejdź na stronę speak-up.pl i sprawdź ofertę zajęć z angielskiego dla osób starszych, które z pewnością przypadną do gustu Twoim bliskim!

Dlaczego warto zachęcać osoby starsze do nauki angielskiego?

Osoba, która dotychczas była aktywna zawodowo i z dnia na dzień wkracza w emerytalną rzeczywistość, z początku czuje ulgę, że ma wreszcie czas dla siebie, jednak taki stan trwa zwykle krótki czas. Wraz z mijającymi tygodniami w życie emerytów wkrada się nuda i smutna oraz często bardzo szara rzeczywistość. Większość seniorów cierpi przede wszystkim z powodu osamotnienia, które powoduje depresję i sprawia, że osoba starsza czuje się niewiele warta i niepotrzebna nie tylko swoim bliskim, ale również i społeczeństwu. O tym, że seniorzy potrzebują impulsu do samorozwoju, świadczy ogromne zainteresowanie nie tylko kursami językowymi, ale także zajęciami komputerowymi, kursami krawieckimi, zajęciami na Uniwersytetach Trzeciego Wieku czy spędzaniem czasu w Klubie Seniora. Aktywny senior cieszy się nie tylko większym poczuciem własnej wartości, ale także lepszym zdrowiem i samopoczuciem oraz dumą, że mimo wieku nadal może się kształcić i zaskakiwać swoją wiedzą wnuki oraz dzieci, o których edukację sam dbał przez długie lata!

