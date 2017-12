Co kupić kobiecie na święta? Pomysły na prezent

Jedną z najbardziej uniwersalnych opcji, która ucieszy każdą dbającą o siebie panią, jest zestaw do kąpieli. Oczywiście nie chodzi tutaj o standardowy żel po prysznic, tylko o pięknie zapakowane, zapachowe, ozdobne kule i sole kąpielowe, płyny wytwarzające duże ilości piany, oraz peelingi do ciała o właściwościach pielęgnacyjnych. W wielu drogeriach znajdziemy fantazyjne, ozdobne paczki i zestawy. Często możemy również skomponować taki prezent samodzielnie, a ekspedient zapakuje go w ozdobny, świąteczny papier i odpowiednio przyozdobi.

Drugim pomysłem są perfumy. Dla wielu kobiet flakonik z ulubionym zapachem to jeden z najlepszych możliwych prezentów. Jeżeli znamy markę i nazwę używanych przez daną osobę perfum, możemy podać go obsłudze drogerii, która znajdzie dla nas coś o podobnym aromacie. Niestety, nie każdy pracownik udzieli nam takiej pomocy. Wtedy pozostaje skorzystać z Internetu i samodzielnie wyszukać produkty o zbliżonych zapachach. Jeżeli jednak nadal nie jesteśmy pewni, które będą właściwe, lub chcemy zaskoczyć obdarowaną osobę, warto zainteresować się perfumetkami. To odpowiedniki oryginalnych perfum, które znajdują się w pięknych, kompaktowych flakonikach. Ze względu na ich niższą cenę, można wybrać dwa, trzy lub więcej produktów, dzięki czemu stworzymy zapachowy zestaw.

Idealny prezent powinien cieszyć i zaskakiwać!

Perfumetki oferowane przez markę Neness, zamknięte w 22 milimetrowych fiolkach, są dobrym pomysłem, jeżeli dana osoba żyje w biegu, chodzi na siłownię, albo po prostu lubi mieć swój ulubiony zapach zawsze przy sobie. Taki podarunek umożliwia również przetestowanie większej ilości zapachów jednocześnie, spośród których można wybrać te ulubione. Idea takich prezentów opiera się na tym, aby kupić wybranej kobiecie coś, co będzie dla niej stosunkowo przydatne, ale jednocześnie istnieją małe szanse, że kupi to sobie samodzielnie. Dlatego wśród najlepszych opcji od lat, niezmiennie, znajdują się zarówno kosmetyki, jak i biżuteria.

Piękny naszyjnik, bransoletka lub kolczyki przydadzą się każdej kobiecie – jednak tylko pod warunkiem, że dobrze znamy jej gust. Kolejny idealny pomysł, który wpisuje się w tę zasadę to vouchery i wycieczki. Zafunduj jej voucher do SPA lub na masaż, dzięki którym odpręży się i odreaguje codzienne napięcie oraz stres. Za to wykupienie wycieczki nie musi od razu oznaczać zagranicznych wojaży (chociaż może), ale np. wspólny weekendowy wypad do przyjemnego hotelu nad morze, w góry lub nad jezioro. Wiele miejsc oferuje specjalne pakiety, w skład których wchodzi śniadanie i kolacja, basen, czas w hotelowym SPA oraz inne atrakcje.