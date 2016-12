Co sprawdzić w aucie przed wyjazdem?

Pomimo tego, że przed nami zima wiele osób właśnie teraz planuje urlop. Głównie są to osoby, które korzystają z dwóch urlopów, czyli letniego i zimowego, bądź też będąc miłośnikami zimowych klimatów i mając do wyboru jeden wypoczynek wybierają polskie góry w okresie zimowym. Z racji tego, że pogody do końca nie można przewidzieć, a w podróż zamierzamy udać się własnym autem warto zadbać o kilka kwestii, które sprawią, iż dojedziemy na miejsce bezpiecznie.

Dotyczy to każdego samochodu bez względu na markę i rocznik. Nowe auta nie dają żadnej gwarancji, choć z reguły powinniśmy ufać im bardziej. Z kolei starsze samochody powinny być sprawdzone pod kątem sprawności wszystkich ważnych części i elementów. Czasami nieodpowiednie opony potrafią doprowadzić do przykrych sytuacji, które nie powinny mieć miejsca w tak radosnym momencie.

Przegląd osobisty

Obowiązkowe przeglądy diagnostyczne są po to, aby mieć pewność, iż nasze auto może poruszać się po drogach. Niemniej wykonywane są one raz w roku w związku z czym po pewnym czasie jakaś część czy element pojazdu może zwyczajnie się wysłużyć. Szykując się do dalszej drogi naszym zadaniem jest zadbać o każdy ważny punkt naszego samochodu. Przede wszystkim poleca się zmienić ogumowanie na zimowe, tak jak wymaga tego sezon. Osoby, które posiadają komplet opon całorocznych generalnie nie muszą dokonywać żadnej wymiany, aczkolwiek warto sprawdzić ich stan. Kolejną istotną sprawą jest ciśnienie powietrza w oponach. Powinno być takie, jakie zaleca producent, dlatego nie ruszajmy w podróż, kiedy jest zbyt wysokie lub za niskie. Następnie sprawdzamy światła, oraz kierunkowskazy. Jeśli zauważymy, że żarówka jest przepalona od razu powinniśmy dokonać wymiany. Dodatkowo zaleca się zabrać niezbędne żarówki w razie gdyby któraś zawiodła w drodze. Sprawdzenie poziomu oleju, uzupełnienie zimowego płynu do spryskiwaczy, działanie wycieraczek, ogrzewania itp., to równie niezbędne czynności, które bez wątpienia możemy wykonać we własnym zakresie. Gdyby cokolwiek innego nas niepokoiło niezwłocznie powinniśmy udać się do mechanika.

Bezpieczna droga

Fakt, iż zadbaliśmy o sprawność naszego samochodu przed wyjazdem na zimowy urlop możemy zaliczyć do połowy sukcesu. Drugą połową okazuje się być bezpieczna i ekonomiczna jazda. Jak wiadomo na drodze nie jesteśmy sami i często musimy myśleć za siebie, oraz innych uczestników ruchu drogowego. Ludzie często się spieszą, dlatego podejmują ryzykowne decyzje. Najczęściej wymuszają pierwszeństwo, ścigają się z innymi autami, decydują się przejeżdżać prawie na czerwonym świetle itp. Bezpieczna podróż, to nie tylko sprawne auto, ale nasze zachowanie i opanowanie za kierownicą. Jeśli są korki, co tuż przed samym Zakopanym bardzo często się zdarza, również w okresie świątecznym musimy to zrozumieć, ponieważ niczego nie przyspieszymy nerwową atmosferą. Nie spieszmy się i zachowujmy kulturę jazdy, a bez wątpienia szczęśliwie dojedziemy do celu.