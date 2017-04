Czas na Lubelskie Fundusze Europejskie

Zgłoś swój wniosek i skutecznie inwestuj we własny rozwój

Czy wiesz, że aktualnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego prowadzonych jest kilkanaście naborów. Dzięki Funduszom Europejskim zostało dofinansowane wiele innowacyjnych pomysłów mających wpływ na całe województwo. Ty także możesz z nich skorzystać. Zgłoś swój wniosek i podnieś jakość oferowanych przez Ciebie usług.

O aktywności mieszkańców naszego województwa najlepiej świadczą liczby. Na początku kwietnia ogłoszono listę projektów dofinansowanych w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP dla mikro i małych firm. Wkrótce do 193 lubelskich firm trafi imponująca kwota ponad 244 milionów złotych przeznaczonych między innymi na wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług. - A to nie wszystko. Średnie przedsiębiorstwa również mogą pochwalić się swoimi nowatorskimi pomysłami i złożyć projekty. - Mają na to czas do 9 maja - przypomina Marceli Niezgoda, dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. – To niepowtarzalna szansa na otrzymanie dofinansowania i wprowadzenie swojej firmy na wyższy poziom.

Myśląc o funduszach europejskich warto pamiętać również o konkursie do Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach. O środki mogą tu aplikować zarówno przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie jak również spółki prawa handlowego, w których udziały lub akcje posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. Do końca maja można składać wnioski o dofinansowanie na zieloną energię dla firm. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) ma do rozdysponowania na ten cel, aż 92 miliony złotych. – Inwestując w potencjał słońca, wiatru czy biomasy zyskujemy nie tylko tańsze źródła energii, ale przyczyniamy się także do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego naszego województwa – dodaje dyrektor Marceli Niezgoda.

Jak każdy przedsiębiorca dobrze wiesz, że do prawidłowego funkcjonowania firmy potrzebujesz energii. Jednak nie musisz się już obawiać, że koszty przejścia na odnawialne źródła energii przerosną Twoje możliwości. Wysokość dofinansowania w ramach OZE to od 40 do, aż 80% kosztów. Brzmi zachęcająco, prawda? Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie rpo.lubelskie.pl oraz na blogu Super Elki. Jeżeli jesteś zapracowany i nie masz zbyt dużo wolnego czasu, na blogu czeka na Ciebie prezentacja, w której znajdziesz informacje np. o tym jak wziąć udział w konkursie, jakie są zasady finansowania projektów oraz ile musisz zainwestować własnych środków. Dbanie o środowisko i zarabianie na tym jest możliwe!

Mówiąc o prowadzonych naborach należy koniecznie wspomnieć także o tym w ramach Działania 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jeżeli szukasz sposobu na skuteczne wspieranie mieszkańców Twojego powiatu czy gminy w zakładaniu własnej firmy, to trafiłeś w dziesiątkę. Właśnie w tym naborze masz szansę otrzymać konkretne, bezzwrotne dofinansowanie na poziomie 95% wartości projektu. Dzięki tym pieniądzom będziesz mógł pomagać przyszłym przedsiębiorcom, udzielając im bezzwrotnych dotacji na założenie działalności, szkolenia czy doradztwo. Z Twoim wsparciem uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz dostosowania go do wymogów rynkowych, w tym zapewnienia dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości.

Co udało się zrealizować do tej pory

Na początku marca podpisano 70. umowę w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. W ramach naboru można uzyskać bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 230 milionów złotych. Pomoc skierowana jest do osób w wieku 30+, które mieszkają w naszym regionie i pozostają bez pracy, ale zamierzają założyć firmę. Pomoc obejmie między innymi:

• Szkolenia oraz doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

• Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

• Wsparcie pomostowe.

Szczegółowe informacje i kontakty do organizacji i firm realizujących te projekty znajdziesz na stronie internetowej http://rpo.lubelskie.pl/dw_efs/aktualnosc-602 ty_tez_mozesz_miec_wlasna_firme.html, lub w Wyszukiwarce dotacji: (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/osoba-fizyczna)

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, ile zawdzięczamy Funduszom Europejskim. Dzięki nim rozwijamy infrastrukturę, realizujemy kolejne inwestycje, dbamy o środowisko. Dofinansowanie z Unii może także mieć duży wpływ na rozwój Twojego biznesu. Pamiętaj jednak, że termin składania wniosków w każdym naborze jest ograniczony. Najlepiej jeszcze dzisiaj zapoznaj się z pełną ofertą.

