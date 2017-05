Czas na Lubelskie Fundusze Europejskie

Lubelskie to województwo, w którym dofinansowanie z Funduszy Europejskich cieszą się szczególną popularnością, zwłaszcza u przedsiębiorców. Komentując ten fakt, marszałek województwa lubelskiego, Sławomir Sosnowski, podkreślił, że unijne pieniądze przeznaczone dla firm to ważny element w rozwoju naszego regionu: „Jesteśmy w czołówce województw, jeśli chodzi o tempo rozdysponowania środków unijnych wśród przedsiębiorców, do końca roku będzie to 1,2 mld zł. Nasze kryteria oceny wniosków są przykładowe dla innych województw. Jestem przekonany, że dzięki temu wsparciu będziemy realizowali naszą regionalną strategię innowacji, a przez to kreowali rozwój gospodarczy i wzrost badań naukowych w województwie.”

Jednym z największych priorytetów, który wystartuje wkrótce i warto się nim szczególnie zainteresować, jest Działanie 1.2 Badania celowe, które będzie ogłoszone przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP). Sam budżet konkursu został ustalony na blisko 30 000 000 złotych! Wartość procentowa dofinansowania składanego projektu jest różna w zależności od tego, jaki rodzaj przedsiębiorstwa ubiega się o środki oraz na co zamierza je przeznaczyć.

W ramach działania 1.2 Badania celowe, o dofinansowanie mogą starać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Projekty, które można zgłaszać do konkursu, to przede wszystkim te, które polegają na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Dofinansowanie obejmuje nie tylko koszty przeprowadzania badań przemysłowych, ale także wydatki związane z pracami rozwojowymi, w tym aparaturę, sprzęt, budynki i grunty (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu), koszty personelu zaangażowanego w projekt, koszty badań, wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz i analiz. Konkurs kierowany jest do przedsiębiorców, którzy przy wsparciu dotacji z Unii Europejskiej, chcą swoje pomysły wprowadzić w czyn. Uzyskując dotacje na badania celowe firma może unowocześnić swoje zaplecze techniczne i wprowadzić innowacyjny produkt bądź usługę na rynek. -mówi dyrektor LAWP Marceli Niezgoda

Aby wziąć udział w konkursie dot. Działania 1.2 Badania celowe, należy złożyć wniosek elektronicznie przez system LSI2014 znajdujący się pod adresem: http://lsi2014.lubelskie.pl. Termin, w którym należy to zrobić, to 30 maja - 30 czerwca 2017 r. do godz. 15:00. Warto wspomnieć że LAWP, Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu, w kwietniu br. rozdysponowała wśród lubelskich firm ponad 700 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Do końca tego roku do przedsiębiorców ma trafić jeszcze ok. 500 mln zł, co stanowi 70% środków, którymi dysponuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. Jak widać, dzięki Funduszom Europejskim, nasze województwo ma szansę na duży rozwój i wzrost konkurencyjności względem innych regionów kraju.

Oczywiście powyższy priorytet nie jest jedynym, na który jest prowadzony lub zaplanowany nabór. Listę aktualnie prowadzonych konkursów można znaleźć używając wyszukiwarki na lubelskim portalu RPO: http://rpo.lubelskie.pl/nabory.html.

Przedsiębiorco, czas na Twój ruch! Rozwijaj Lubelskie dzięki Funduszom Europejskim!