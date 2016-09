Człowiek z pasją

Jako prezes Klubu Sportowego Grom promuje aktywność fizyczną, będąc radnym gminy Kąkolewnica wspierał realizację projektów poprawiających jakość życia mieszkańców.Jego pasją są wędrówki po polskich górach. To wszystko robi w wolnym czasie, a na co dzień jest menedżerem w największym w województwie lubelskim oddziale PKO Banku Polskiego.

Jako prezes Klubu Sportowego Grom promuje aktywność fizyczną, będąc radnym gminy Kąkolewnica wspierał realizację projektów poprawiających jakość życia mieszkańców. Jego pasją są wędrówki po polskich górach. To wszystko robi w wolnym czasie, a na co dzień jest menedżerem w największym w województwie lubelskim oddziale PKO Banku Polskiego.

Andrzej Cap, dyrektor obsługi klienta w Oddziale 1 PKO Banku Polskiego w Lublinie przez 8 lat był radnym gminy Kąkolewnica, której jest mieszkańcem. – W małej lokalnej społeczności liczy się każdy grosz. Dlatego wspólnie zabiegaliśmy o środki zewnętrzne na realizację takich projektów jak place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska sportowe, domy kultury – wspomina.

W 2011 roku był jednym z założycieli stowarzyszenia, którego celem jest wspieranie funkcjonowania klubu sportowego KS GROM Kąkolewnica (od 1,5 roku jest jego prezesem). – Postawiliśmy na piłkę nożną. W klubie mamy zrzeszonych ponad 80 zawodników, prowadzimy trzy drużyny dziecięce i jedną seniorów. Jak na 8,5 tysięczną gminę to całkiem niezły wynik – zauważa z zadowoleniem.

Działalnością społeczną zajmuje się, od kiedy pamięta. – Tę pasję zaszczepili we mnie rodzice, zawsze zaangażowani w życie lokalnej społeczności – mówi.

On z kolei przekazał ją swoim dzieciom, które od najmłodszych lat pomagały mu w organizacji imprez kulturalnych czy sportowych.

Zaangażowanie społeczne już od 20 lat godzi z pracą w PKO Banku Polskim. – Zaczynałem w oddziale w Międzyrzecu Podlaskim jako doradca, później kierownik – wspomina. Był też m.in. dyrektorem Centrum Korporacyjnego w Białej Podlaskiej. Od ponad dwóch lat jest dyrektorem obsługi klienta największym oddziale na terenie województwa lubelskiego. – Miałem wielu szefów i od każdego z nich starałem się czegoś nauczyć – podkreśla.

Najważniejsza jest dla niego praca zespołowa, wspólne planowanie działań, a następnie konsekwentne dążenie do ich realizacji. Bank, jak każda instytucja działająca w sferze usług, to przede wszystkim ludzie, bez dobrej współpracy trudno o sukces. – Praca w tak dużej instytucji finansowej, jaką jest PKO Bank Polski to duża odpowiedzialność, wyzwanie, ale jednocześnie możliwość udziału w realizacji ciekawych projektów oraz rozwoju zawodowego – ocenia.

Za swój największy zawodowy sukces uważa, to że w kolejnych jednostkach potrafił szybko zyskać przychylność klientów, szacunek i akceptację pracowników oraz zaufanie przełożonych. Satysfakcję przynoszą mu także wyróżnienia w wielu bankowych konkursach, m.in. w 2015 roku został jednym z Mistrzów Zarządzania Sprzedażą, a w bieżącym - jego oddział zajął III miejsce w kraju w konkursie „Bądź EKO”, którego celem ograniczenie liczby wysyłanych do klientów wyciągów papierowych na rzecz elektronicznych.

Andrzej Cap na pytanie, jak udaje mu się godzić pracę w banku z działalnością na rzecz mieszkańców swojej gminy, odpowiada, że w działalności społecznej, a szczególnie sportowej podobnie, jak w pracy zawodowej ważna jest gra zespołowa i umiejętność współpracy liderów z teamem. Jest też element zdrowej rywalizacji i wzajemnej motywacji. Dlatego w jego opinii, te dwa obszary jego aktywności nie tylko nie kolidują ze sobą, ale uzupełniają się. Dodaje, że zarówno w rozwoju kariery zawodowej, jak i w pracy społecznej pomaga mu przede wszystkim konsekwencja w działaniu, zaufanie do współpracowników oraz optymizm.

Znajduje też czas na zupełnie prywatną pasję. Są nią polskie góry. – Tam odpoczywam najlepiej i najczęściej. Kocham także las, w minionych dwóch latach posadziłem ponad 400 świerków – mówi z dumą. Jego zdaniem, aby pogodzić wszystkie aktywności wystarczy tylko dobrze zorganizować sobie swój czas wolny, lubić ludzi, wierzyć, że się uda, no i oczywiście mieć wsparcie bliskich osób.