Czy da się zaoszczędzić na ubezpieczeniu warsztatu samochodowego?

Każdy właściciel czynnego warsztatu samochodowego doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność na nim ciąży. Prócz naprawiania uszkodzonych pojazdów, które po opuszczeniu pracowni mechanika powinny działać bez zarzutu, zarówno właściciel jak i jego pracownicy są odpowiedzialni za pozostawione w nim, na od kilku do kilkunastu dni samochody.

Eliminowanie dodatkowych szkód

Wypadki chodzą po ludziach. Czasami wystarczy chwila nieuwagi by trwale uszkodzić przedmiot materialny, który niekoniecznie należy do nas. Podobnie jest w warsztacie samochodowym. Nawet najlepszemu mechanikowi na świecie może zdarzyć się zarysować lub w inny sposób uszkodzić auto klienta. Wydawać by się mogło, że w momencie przestrzegania zasad i higieny pracy nic złego nie może się stać. A przecież tak niewiele brakuje, by wystające z kieszeni narzędzie upadło na karoserię lub podczas testowania samochodu wydarzyła się mała stłuczka. Jak nie trudno się domyślić, wszystkie tego typu zdarzenia nie tylko wydłużają, ale także zwiększają koszt serwisowania pojazdu.

I tu pojawia się pytanie: kto zapłaci za powstałe podczas serwisowania samochodu w warsztacie samochodowym szkody? Jak nietrudno się domyślić, za wszystko będzie musiał zapłacić właściciel serwisu. Z tego właśnie powodu posiadaczom warsztatów zaleca się by wraz z otwarciem interesu postarali się o dedykowane mu ubezpieczenie (np. https://www.insurancefactory.co.uk/motortrade-insurance/), dzięki któremu w razie zaistnienie nieszczęśliwego wypadku nie będą narażeni na poniesienie wysokich strat.

Co można zyskać?

Dzięki wykupionemu ubezpieczeniu mamy gwarancję, że w momencie zniszczenia samochodu jednego z klientów lub auta wystawionego na sprzedaż ubezpieczyciel pokryje ewentualne koszty naprawy. Tak naprawdę nie są brane okoliczności wystąpienia awarii, lecz liczą się głównie jej skutki. Jest to dobra informacja dla każdego właściciela serwisu samochodowego biorąc pod uwagę, że okoliczności zajścia niektórych ze zdarzeń są tak absurdalne, że aż trudno w nie uwierzyć.

Dodatkowo mechanik ma prawo ubezpieczyć swój warsztat lub przebywające w nim samochody od pożaru, kradzieży czy zniszczenia czegokolwiek przez pracownika w wieku poniżej 25 lat. Tego typu ubezpieczeniem powinny zainteresować się szczególnie osoby, które dają pracę praktykantom ze szkół zawodowych i uczniom z technikum.