Czy inwestycja w dom energooszczędny jest ekonomicznie uzasadniona?

To pytanie zadają sobie wszyscy ci, którzy stoją przed trudnym wyborem zaplanowania inwestycji – budowy domu jednorodzinnego. Jak wiadomo, nasze "cztery ściany" nigdy nie są w pełni samowystarczalne i rocznie pochłaniają spore sumy na utrzymanie. Lwią część kosztów eksploatacyjnych domu to ogrzewanie budynku i energia elektryczna. W dobie nowoczesnych technik budowlanych możemy zminimalizować ucieczkę ciepła z domu oraz samodzielnie wytwarzać energię lub ciepłą wodę użytkową. Pytanie tylko czy inwestycja faktycznie się zwróci?

Mówiąc o domach energooszczędnych wyobrażać można sobie nowoczesne konstrukcje, rodem z pierwszych stron gustownych magazynów. Prawda jest jednak taka, że to nic nadzwyczajnego ani nieosiągalnego zastosować tę technologię w trakcie budowy domu jednorodzinnego. Wystarczy grubsza izolacja termiczna, ocieplenie poddasza wełną mineralną, użycie okien trzywarstwowych i wyeliminowanie mostków ciepła, a dom zyska bardzo wiele – przestanie nam uciekać cenne ciepło.

Jeśli nie jesteś przekonany co do oszczędności, jakie wniesie zastosowanie technik energooszczędnych, możesz skorzystać z porady biur projektowych, u których wybierzesz indywidualny lub gotowy projekt domu jednorodzinnego. Dla osób, które planują inwestycję zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju przewidziano dofinansowania, sięgające nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ponadto w Internecie dostępne są kalkulatory, które pomogą zgrubnie oszacować wielkość planowanej przez nas inwestycji. Przeliczając szacunkowe roczne koszta eksploatacyjne można zestawić je z dodatkowymi (związanymi z oszczędzaniem energii). Wynik pozwoli nam zdecydować o technice budowy domu jednorodzinnego jeszcze przed zaakceptowaniem projektu. Warto również zapoznać się zgotowymi projektami domów energooszczędnych: https://pracownia-projekty.dom.pl/energooszczedne.html