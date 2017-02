Czy nowoczesne piece CO pomogą zlikwidować smog?

Smog to bardzo poważny problem XXI wieku. W ostatnich tygodniach stał się numerem jeden wśród doniesień medialnych z całego kraju. Jedni za taki stan rzeczy obwiniają wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe emitujące do atmosfery szkodliwe związki chemiczne, inni spaliny wydobywające się z rur wydechowych samochodów. Jaka jest zatem prawda na temat przyczyn powstawania smogu oraz jak jemu skutecznie zapobiegać?

Smog - cichy zabójca

Smog to unosząca się nad miastem chmura zanieczyszczeń powietrza. Jego powstanie warunkuje nie tylko inwazyjna działalność człowieka, ale także niesprzyjające warunki pogodowe, jak duża wilgotność powietrza, niskie temperatury czy brak wiatru. Wchodzące w skład smogu szkodliwe substancje są dużym zagrożeniem dla zdrowia człowieka. Mogą wywołać reakcje alergiczne i męczący kaszel, ale także prowadzić do pojawienia się problemów z oddychaniem, astmy czy przewlekłego zapalenia oskrzeli.

Jeszcze do niedawna sądzono, że smog jest problemem jedynie wielkich aglomeracji, a główną przyczyną jego powstania są spaliny samochodowe. Niestety, jak wykazują pomiary gęstości smogu, występuje również na terenach podmiejskich i powstaje głównie w wyniku użytkowania przez gospodarstwa domowe starych pieców węglowych, które nie spełniają norm ochrony środowiska. Oprócz rodzaju kotła, żywym problemem staje się również jakość paliwa spalanego w piecu. Jak się okazuje, znaczna liczba mieszkańców mniejszych miasteczek i wsi, z uwagi na niską cenę, ogrzewa domostwa najtańszym i niestety najbardziej szkodliwym dla zdrowia mułem, a nawet odpadami.

Nowoczesne piece CO ratunkiem dla środowiska

W starym budownictwie bardzo często spotykamy się z przestarzałymi kotłami tzw. „kopciuchami”. Są one bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego i nawet inwestycja w specjalne filtry nie przyczyni się do zmniejszenia emisji metali ciężkich unoszących się do atmosfery. Z uwagi na stale pogarszającą się jakość powietrza w Polsce, niezwykle ważnym wydaje się być szerzenie świadomości społecznej na temat tego problemu. Pierwszym i podstawowym czynnikiem powinna być wymiana starych pieców na nowoczesne, bardziej ekologiczne.

Nowoczesne kotły co przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych są bezpieczne, wygodne i ekonomiczne. Dodatkowo spełniają wszelkie normy dotyczące emisji pyłów oraz innych szkodliwych związków. Technologie zastosowane we współczesnych kotłach sprawiają, że są one w pełni zautomatyzowane i nie wymagają dużego zaangażowania użytkownika w ich pracę. Wyposażone w szereg czujników i elektronicznych systemów, piece samodzielnie pobierają odpowiednią ilość paliwa potrzebną do utrzymania określonej temperatury.

Bez względu na rodzaj użytkowanego pieca, należy pamiętać, że konstrukcja każdego kotła wymaga dobrania odpowiedniego paliwa. Oznacza to, że należy używać takiego paliwa, jakie jest zalecane w instrukcji spalania.

Problem smogu nie zniknie z dnia na dzień. Jednak mamy co raz większą świadomość, że nasze działanie ma realny wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy. Nowoczesne piece są ekologiczne i energooszczędne co pozytywnie wpływa nie tylko na nasze kieszenie, ale również na stan środowiska naturalnego. A to inwestycja długofalowa.

Konsultacja: Kotły Witkowski