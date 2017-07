Nie da się ukryć, że odkąd swobodny dostęp do Internetu dla większości społeczeństwa przestał być problemem, ludzie zaczęli rezygnować z przekazu informacji w formie papierowej, na rzecz sprawdzania aktualności i innych interesujących ich rzeczy za pośrednictwem komórki czy laptopa. Stało się więc jasne, że przedsiębiorstwa wszelkiego rodzaju działania marketingowe muszą przenieść w sferę Internetu. Ale czy aby na pewno za jego pomocą mamy szansę dotrzeć do każdego adresata?

Czy papierowa forma reklamy jest skuteczna?

Kto jest odbiorcą?

Na to pytanie należy sobie odpowiedzieć, zanim podejmie się jakiekolwiek działania promocyjne. Najważniejszą kwestią jest, z jakiej kategorii wiekowej pochodzi osoba, do której chcemy trafić. Jeśli naszym celem jest pozyskanie przychylności ludzi młodych, to oczywiście stosowanie reklam na portalach społecznościowych czy aplikacjach na telefon jest dobrym pomysłem. Niestety nie każdy ma swobodny dostęp do komputera podłączonego do Internetu, czego doskonałym przykładem mogą być kompletnie niezainteresowane postępem technicznym osoby starsze, czy ludzie z niższych klas społecznych. Dlatego chcąc trafić do odbiorców po 60 roku życia wybór reklamy internetowej może okazać się nie tyle co nietrafionym działaniem, co wręcz zwyczajnym wyrzuceniem pieniędzy w błoto. W tym przypadku skuteczniejsza będzie reklama papierowa, czyli taka, z której treścią może zapoznać się każdy kto umie czytać.

Kiedy warto zainwestować w ulotki?

Inwestycja w ulotki, katalogi czy plakaty jest dobrym pomysłem przede wszystkim wtedy, gdy planujemy wielkie otwarcie naszego biznesu. To oczywiste, że chcąc zaistnieć na rynku musimy w pierwszej kolejności poinformować społeczeństwo, że jesteśmy i z czym przychodzimy. Dobrze jest również w jakiś sposób przyciągnąć uwagę potencjalnego odbiorcy, np. do zwykłej ulotki dołączając gadżet promocyjny. Zlecając przygotowanie papierowych form reklamy w diamond-druk.pl możemy od razu poprosić o przygotowanie małych notesów, kalendarzy czy popularnych ostatnio bawełnianych torb reklamowych opatrzonych logiem naszej firmy, czy jakimś chwytliwym hasłem, które będą świetnym wabikiem na klienta. Oczywiście, takie działania wiążą się z dodatkowymi kosztami, ale musisz liczyć się z tym, że jakoś trzeba tego klienta do siebie przekonać. Dając coś od siebie zyskujesz szansę, że obdarowana osoba do Ciebie wróci i dołoży małą cegiełkę od siebie, na której zbudujesz swój późniejszy sukces.