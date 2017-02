Czy Polaków stać na mieszkania od dewelopera?

Mieszkania na wynajem idą w odstawkę?

Według badań przeprowadzonych przez Eurostat tylko około 4% Polaków decyduje się na wynajem mieszkania. Podobne tendencje notują takie kraje jak Węgry, Rumunia, Chorwacja czy Bułgaria, w przeciwieństwie do zachodnich sąsiadów jak Niemcy, Holandia, Belgia czy Austria, gdzie wynajem jest bardzo popularny, a nawet: powszechny.

Nie jest tajemnicą, że ogromny wpływ na tę sytuację mają ceny wynajmowanych lokali, które, szczególnie w dużych miastach Polski, potrafią osiągać niebotyczne sumy. W krajach „starej Unii” czynsz jest dużo bardziej atrakcyjny niż rata kredytu. Państwo zapewnia także dużo lepszą ochronę prawną zarówno najemcom, jak i najmującym. Czy jednak chodzi wyłącznie o cenę? Dlaczego, zarabiając statystycznie mniej niż Niemcy czy Holendrzy, częściej decydujemy się na zakup własnego lokum?

Być może przyczyna tego stanu tkwi w naszej mentalności. Spadek po epoce PRL-u, przywiązanie do własności? A może wynajem zwyczajnie się nie opłaca? O mieszkaniach wynajmowanych często mówi się, że to „wyrzucanie pieniędzy w błoto”. Argumenty najczęściej padające w dyskusji dotyczącej zakupu mieszkania na kredyt to: „płacę na swoje” czy „zostawię dzieciom”. Trudno się z tym nie zgodzić, zwłaszcza, że koszty wynajmu z roku na rok są coraz wyższe.

Co wpływa na cenę mieszkań deweloperskich?

Oferta mieszkań deweloperskich jest bardzo urozmaicona. Większość powstających inwestycji mieszkaniowych w Polsce można określić wspólnym mianem: segment popularny. Nie brakuje jednak także inwestycji w segmencie „premium”. Mieszkania deweloperskie na własną kieszeń znajdą więc zarówno osoby o nieco zasobniejszym portfelu, jak i ci należący do tzw. klasy średniej. Na cenę mieszkań z rynku pierwotnego wpływa przede wszystkim metraż, lokalizacja, materiały wykorzystane do wykończenia nieruchomości, dostęp do gotowej infrastruktury czy udogodnienia takie jak: garaże, tarasy, windy i monitoring.

Zobacz inwestycje Vantage Development S.A.